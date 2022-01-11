Врач-кардиолог связал недосып с повышенным риском развития рака

Кардиолог Александр Мясников в собственной передаче сообщает, что регулярный недосып может увеличивать риск развития раковой опухоли.

По словам Мясникова, организм человека теряет много ресурсов из-за недостаточного сна, поэтому его иммунитет ослабляется и человек поддается различным заболеваниям, в том числе и онкологическим.

Врач также напоминает, что сон — это существенно важная часть дня. Во время сна организм занимается ревизией органов и их восстановлением, починкой. Если этого не будет происходить или же в недостаточном количестве, то со временем вырастает риск развития рака. Врач-кардиолог подкрепляет свои слова на примере коллег с ненормированным графиком. Их ДНК на 30% больше получает повреждений, чем тех, кто имеет стойкий график и 8 часов сна. Все дело в мелатонине — гормоне сна, который вырабатывается в состоянии покоя вечером. Он защищает ДНК от разрушения, пишет портал “Глобал.МСК”.

Источник: radiokp.ru