Поклонники продолжают беспокоиться о здоровье 50-летнего Андрея Малахова

Своё 50-летие отмечает 11 января известный телеведущий Андрей Малахов. Журналист уже определился, как и с кем проведёт этот день. В то же время поклонники продолжают беспокоиться о здоровье 50-летнего Андрея Малахова.

Российский шоумен решил праздновать свой день рождения без шумных компаний, а провести в спокойной обстановке. Вдобавок у Малахова сегодня 30 лет, как он работает на ТВ. Известно, что звезда поделился своими планами на этот день: “Отмечу, как обычно, отключу телефон и исчезну”.

Поклонники заметили, что композитор немного набрал в весе. Предполагают, что Андрей Малахов употребляет гормональные средства, из-за чего он и поправился. Публика подозревает, что российский тележурналист носит парик. Однако сам он ничего не комментирует на этот счёт, хотя всегда был откровенен со своим зрителям. Именно поэтому поклонники обеспокоены состоянием здоровья продюсера. Телеведущий не рассказывает о своём ухудшении самочувствия. Сверх того, он показывает себя бодрым и работоспособным.

Новый год известный шоумен отмечал в кругу семьи, со своей женой Натальей Шкулёвой – тихо и спокойно.

Источник: 7days.ru