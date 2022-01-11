 

Ирине Алферовой приходится летать в эконом-классе из-за плотного графика

11.01.2022, 9:30, Разное
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70-летняя Ирина Алферова продолжает активно работать на сцене театра, а также сниматься в фильмах. Все это требует от нее постоянных перелетов и поездок, поэтому время от времени приходится довольствоваться эконом-классом.
Алферовой нравятся гостиницы и самолеты, потому что в этих местах не нужно ни о чем думать, всеми вопросами занимается персонал. Однако актриса испытывает досаду, когда ей приходится осуществлять полеты в эконом-классе, потому что так у нее совсем не получается быть спокойной и спать.

Невозможность расслабиться артистка оправдала тем, что там тесно и некомфортно. Она сравнила это с тем, будто «скрипку закинули в багажный отсек», при том, что собственное тело Алферова приравнивает к таким же инструментам. В связи с этим, оно должно перевозиться исключительно бережно.

При этом, звезда не боится находиться вместе с народом. Она никогда не требует, чтобы ей предоставили отдельные палаты или же особенные больницы. Именно поэтому ей грустно, когда приходится слышать от кого-то, что лечение ей проводили в особой клинике. Кроме того, Алферова считает, что звания не имеют ни единого преимущества и значения. Единственное, что они позволяют сделать получить место на кладбище, чтобы родным после смерти близкого человека не пришлось думать хотя бы об этом.

Источник: www.starhit.ru



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