Мнение: Об американской бомбе под Россию… Спойлер: не санкции… Хуже

Большинство людей ожидали, что 2022-й будет лучше минувшего. Но с первых его дней для России всё заверте… Беспорядки в Казахстане, тёрки с #НАТО, угрозы из #США и начало новой ковидной волны в Москве. В общем, не получается выдохнуть спокойно.

А на очереди — нечто худшее. Нет, не американские #санкции, о которых Вашингтон твердит чуть ли не каждый день. Ещё хуже…

Внеочередной финансовый #кризис.

Странам с развивающейся экономикой пора готовиться к худшему: МВФ предупреждает, что ужесточение денежно-кредитной политики США может обвалить их финансовые рынки, спровоцировать отток капитала и обесценить национальные валюты.

Да, в Штатах проблем уже много, и избавиться от них Вашингтон предполагает традиционным методом экспорта в другие страны. Из-за безудержного роста цен ФРС США подаёт сигналы о том, что может повысить учётную ставку уже в марте, то есть на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. Рынок ожидает, что в этом году ФРС повысит ставку трижды. И это вдобавок к начатому сворачиванию программы выкупа активов (QE). В этом месяце ФРС купит облигаций на 60 млрд долл., в феврале – примерно на 30 млрд, а в марте по плану прекратит программу. Также возможно снижение баланса ФРС. Когда ФРС проводит QE, она покупает облигации и расширяет баланс. Вслед за прекращением QE ожидается, что ФРС начнёт продавать бумаги. Возможно, уже в этом году.

Хуже того, с каждым месяцем планы ФРС меняются, риторика ужесточается, а опасения – растут. Ведь #инфляция в Штатах уже неприлично высокая и она становится для ФРС все приоритетнее. Аналитики из MMI ожидают, как минимум, 4 повышения ставки в этом году. Это достаточно серьёзное предположение, которое для рынков может стать потрясением.

Что ж, никто и не говорил, что выход из коронакризиса будет лёгким. Инфляция, дефицит, глобальные перебои с поставками — это ещё не все плоды пандемии. Теперь вот американские ставки… Для многих стран мира это означает удорожание заимствований на внешних рынках и новый виток внутренних экономических проблем.

Минует ли это Россию с её высокой зависимостью от внешнего сектора? Бог весть… Но до сих пор #рубль крайне болезненно реагировал на все всплески турбулентности вовне. Сложно представить, что в этот раз будет иначе.

Так может, и правда пора запасать продовольствие, как китайцы?

—