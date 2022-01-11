Госдеп: США и Россия в Женеве не подошли к обсуждению конкретики

…в вопросах безопасности в Европе.

Замглавы Госдепа США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты и РФ пока не готовы к обсуждению конкретных договоренностей в сфере безопасности. Ее слова приводит «Интерфакс».

По словам Шерман, переговоры в этой области невозможно завершить в короткие сроки. Она заявила, что российская сторона «тоже это понимает».

«Мы не ведем именно переговоры, не обсуждаем какой-то конкретный текст… Мы стараемся проводить серьезные и откровенные контакты, чтобы лучше понимать обеспокоенности и приоритеты друг друга», — сказала она по итогам переговоров с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. При этом Шерман заявила, что делегации дошли до этапа, на котором смогут работать над конкретными договоренностями в сфере безопасности. Она отметила, что американская сторона предложила продолжить двусторонние переговоры.

Рябков, в свою очередь, сказал, что решение о продолжение контактов с США по поводу гарантий безопасности российская сторона будет принимать по итогам предстоящих на этой неделе консультаций с НАТО и в рамках ОБСЕ. Он подчеркнул, что о многомесячной работе в этой области речи идти не может.

«Мы завершили полтора дня дискуссий констатацией, рискну даже сказать совместной констатацией, того, что о дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые еще предстоят в ближайшие дни — а именно, мероприятие в Брюсселе 12 января, где мы встретимся с натовцами в коллективном формате, и заседание постоянного совета ОБСЕ на следующий день, 13 января, — объяснил он. — Вот после этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, и если да, то в каком формате».

Рябков также сказал, что во время переговоров обсуждалась тема Украины, но, по его словам, вопросы стратегической стабильности не были их главной темой. «Разговор был сложным, но очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы, — сказал Рябков. — У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку».

Шерман, в свою очередь, заявила, что российская сторона не дала прямого ответа на вопрос о готовности к деэскалации ситуации на границе с Украиной. «Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться (в Украину — ред.), вернув военных обратно на места дислокации», — считает она. Рябков на это ответил: «Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил, осуществляются в пределах нашей территории, причем нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи».

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