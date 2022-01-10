 

Стресс и нервное напряжение ускоряют процесс развития болезни Крона

10.01.2022, 22:58, Разное
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Ученые из Университета Макмастера рассказали, что постоянный стресс и нервозность только усиливают развитие болезни Крона и ослабляют иммунитет. Организму трудно бороться с бактериями – и он становится более уязвимым.
Болезнь Крона – это опасное заболевание, при котором в пищеварительном тракте организма образуются болезненные язвы и рубцы. Наиболее уязвимые места – это толстая и тонкая кишка.

Исследование проводилось на грызунах. И во время эксперимента исследователи обнаружили, что иммунитет подавляется гормонами стресса довольно быстро, ослабляя организм. Психологический стресс препятствует организму бороться с кишечной палочкой, которая усиливает вспышки болезни Крона.

Человеческая иммунная система подавляется нервными срывами и стрессами. В результате эпителий разрушается, а опасные бактерии и микробы проникают в кишечник быстрее. При болезни Крона возможна диарея, проблемы со сном, боль внизу живота, постоянная усталость и слабость организма.

Источник: ufacitynews.ru



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