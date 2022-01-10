Самые ожидаемые книги 2022 года

Часть I.

Автор рубрики «Книга на выходные», шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева — о том, какие важные книги выйдут в РФ в наступившем году.

1. Ёко Огава. «Любимое уравнение профессора»Издательство: NoAge Polyandria, перевод — Дмитрий КоваленинО чем: философский роман от автора «Полиции памяти»

«Любимое уравнение профессора» — роман, продолжающий размышления Огавы о механизмах памяти. В этот раз в центре сюжета — профессор, получивший травму мозга. После ужасной аварии он помнит только то, что происходит с ним в течение 80 минут, а потом его память обнуляется. Прототипом главного героя стал венгерский математик Пол Эрдёш, а источником вдохновения — его биография «Человек, который любил только числа», написанная Полом Хоффманом.

2. Пер Факснельд. «Инфернальный феминизм: Люцифер как освободитель женщин в культуре XIX века»Издательство: «Новое литературное обозрение», перевод — Татьяна АзарковичО чем: о демонизации женщин

На протяжении долгого времени непокорных женщин считали дьявольскими отродьями. Ведьмами называли тех, кто отказывался подчиняться законам патриархального мира. В XIX веке в образе освободителя женщин от мужской тирании предстал Люцифер. Пер Факснельд, религиовед из Стокгольмского университета, рассказывает о том, как «инфернальный феминизм» описывали в литературных памятниках и отображали в искусстве.

3. Джонатан Франзен. «Перекрестки»Издательство: Corpus, перевод — Юлия ПолещукО чем: начало масштабной трилогии о семье из Чикаго

Американский писатель Джонатан Франзен, автор «Поправок», «Свободы» и «Безгрешности», вновь обращается к теме семьи и ее упадка. Действие нового романа «Перекрестки» начинается в 1971 году, а в центре повествования — три поколения семейства Хильдебрандтов. Герои Франзена не раз окажутся на политических, культурных и социальных перекрестках последних 50 лет.

4. Флориан Иллиес. «Любовь в эпоху ненависти»Издательство: Ad Marginem, перевод — Виталий СеровО чем: путешествие в прошлое

Немецкий писатель Флориан Иллиес возвращает читателей в начало прошлого века — в тридцатые годы. В его книге оживают Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, Бертольт Брехт и Хелен Вайгель, Генри Миллер и Анаис Нин, Томас и Катя Манн, и другие представители творческой интеллигенции. Их прекрасная жизнь кончается с приходом нацистов к власти. Иллиес переносит читателей в годы, когда величайшие умы XX века оказались перед лицом катастрофы и единственное, в чем они могли найти спасение — это любовь.

5. Дэниел Мейсон. «Зимний солдат»Издательство: Phantom Press, перевод — Александра Борисенко, Виктор Сонькин

О чем:

Главный герой книги — Люциуш Кшелевский — учится на медицинском факультете, когда начинается Первая мировая война, и идет на войну врачом. «Оказавшись в заброшенном крошечном госпитале где-то в галицийских горах, он попадает в невероятное переплетение судеб — как личных, так и исторических, — рассказывает переводчик романа Виктор Сонькин. — Нам (с Александрой Борисенко. — Ред.) страшно нравится этот роман, он какой-то очень настоящий. Работать над ним было интересно и трудно — количество военной, исторической, филателистической, лингвистической и, конечно, медицинской информации, которая в нем содержится, огромно; все это надо было проверять, консультироваться со специалистами. Но это важно для переводчиков, а для читателей не очень — вся эта красота создает фон, и знать каждую из этих деталей для погружения в роман совсем не обязательно».

6. Оксана Васякина. «Степь»Издательство: «Новое литературное обозрение»О чем: о жизни и смерти постсоветских мужчин

«Рана» поэтессы Оксаны Васякиной — самый яркий прозаический дебют 2021 года. Васякина продолжает черпать вдохновение в семейной истории, поэтому в 2022-м выйдет второй роман — «Степь», героем которого становится ее отец. О нем вы могли читать в поэме «Эти люди не знали моего отца».

Юность и молодость отца героини пришлись на перестройку и колоритные 90-е. Рассказчица пытается критически анализировать историю постсоветских мужчин и разобраться, как исторические события повлияли на жизнь и смерть ее отца и на то, кем стала она сама.

7. Орхан Памук. «Чумные ночи» Издательство: «Азбука», перевод — Михаил ШаровО чем: об эпидемии чумы

Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук написал актуальный историко-детективный роман об эпидемии чумы, ворвавшейся на небольшой средиземноморский остров. Чтобы не допустить распространения заразы, на остров с секретной миссией прибывают врач-эпидемиолог с супругой, племянницей султана Абдул-Хамида Второго.

8. Вирджиния Вулф. «Штора нянюшки Лагтон» Издательство: «Подписные издания», перевод — Шаши МартыноваО чем: волшебная сказка о нянюшке-вышивальщице

Сказка Вирджинии Вулф, найденная в рукописи романа «Миссис Дэллоуэй» в архиве Британского музея. Издают ее «Подписные издания», перевела Шаши Мартынова, а красочно проиллюстрировал Иван Сергеев. На русском публикуется впервые.

9. Филип Рот. «Заговор против Америки»Издательство: «Книжники», перевод — Виктор ТопоровО чем: альтернативная история времен Второй мировой войны

Экранизированный бестселлер классика американской литературы XX века.

1940 год, президентом США вместо Франклина Рузвельта становится летчик Чарльз Линдберг, выдвинутый от Республиканской партии. Придя к власти, он объявляет евреев виновными в том, что Америка оказывается на грани войны с Германией. Начинаются гонения, и для еврейских семей, в том числе и семейства Ротов, настают страшные времена.

В постскриптуме писатель объясняет, в какой точке кончается историческая правда и начинается игра художественного воображения, а также приводит источники, которые он использовал.

10. Дмитрий Быков. «Большинство»Издательство: «Редакция Елены Шубиной»О чем: фантастические истории

«Большинство» — это сборник малой прозы, но не рассказы, а конспекты романов; жанр, открытый Верой Пановой, — рассказывает поэт и писатель Дмитрий Быков. — Там десять историй разного жанра, все — фантастика. Мысли, выраженные в них, меня сильно занимают». Кстати, в 2022 году у Быкова выйдет еще одна книга — «Великие пары» — продолжение цикла лектория «Прямая речь».

11. Роберт Макки. «Персонаж: Искусство создания образа для текста, сцены и экрана»Издательство: «Альпина нон-фикшн», перевод — Мария ДесятоваО чем: продолжение мастер-класса для сценаристов и писателей

Автор бестселлера «История на млн долларов» Роберт Макки продолжает обучать всех интересующихся секретам сценарного мастерства. В этот раз он рассказывает, как создать убедительных и запоминающихся персонажей, без которых любая история будет мертвой.

12. Ольга Седакова. «Мудрость Надежды и другие разговоры о Данте»Издательство: «Издательство Ивана Лимбаха»О чем: продолжение книги «Перевести Данте»

Поэтесса и философ Ольга Седакова продолжает осмыслять творчество Данте. В этот раз речь пойдет не только о переводе «Божественной комедии», но и о фигуре Данте и контексте, в котором его необходимо рассматривать.

Книга разделена на три части. Первая содержит эссе о «Божественной комедии», вторая — работы об итальянском контексте и присутствии Данте в русской поэзии, а третья — переводы фрагментов из «Новой Жизни».

13. Янь Лянькэ. «Дни, месяцы, годы»Издательство: «Синдбад», перевод — Алина ПерловаО чем: сборник новелл об одиночестве и надежде

Пока российский читатель ждет запрещенный в КНР роман Яня Лянькэ «Сны деревни Динчжуан», издательство «Синдбад» решило выпустить его «Дни, месяцы, годы». В книге всего две новеллы. Центральная (по которой назван сборник) рассказывает историю одинокого пожилого крестьянина, отказавшегося покидать деревню в год небывалой засухи. Он остается ухаживать за единственным взошедшим в поле ростком маиса, который станет надеждой на возрождение деревни. За эту новеллу Яня Лянькэ наградили литературной премией Лу Синя.

14. Ричард Осман. «Человек, который умер дважды»Издательство: МИФ, перевод — Галина СоловьеваО чем: продолжение бестселлера «Клуб убийств по четвергам»

Британский телеведущий и комик Ричард Осман каким-то чудом покорил весь мир — его дебютный роман «Клуб убийств по четвергам» разошелся миллионным тиражом. Это история четырех пенсионеров, которые живут в доме престарелых и на досуге пытаются раскрыть таинственные уголовные дела. Во второй части — «Человек, который умер дважды» — приключения сыщиков-любителей продолжатся: снова трупы, снова тайны, но в этот раз в деле замешаны украденные бриллианты.

15. Линда Скотт. «Неженская экономика»Издательство: «Есть смысл» (фонда «Нужна помощь»)О чем: как гендерное неравенство тормозит мировую экономику

Доктор наук в области предпринимательства и инноваций Оксфордского университета Линда Скотт рассказывает о взаимосвязи между улучшением прав женщин в развивающихся странах и ростом их экономик. Основываясь на исследованиях, она пытается доказать причинно-следственную связь и объяснить, почему исключение женщин из мировой финансовой системы — это плохо.

Екатерина Писарева, шеф-редактор «ЛитРес», специально для «Новой»

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