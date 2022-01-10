 

Юлия Пересильд нарушала правила пребывания на МКС

10.01.2022, 20:44, Разное
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Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко и съемочной группой недавно вернулась с МКС. Во время пребывания на космической станции актриса несколько раз нарушала правила, которые соблюдают космонавты во время пребывания на ней.
Дело в том, что космонавты при мытье головы используют две большие капли воды, а остатки шампуня снимают полотенцем. Юлия Пересильд решила поступать по-своему, проигнорировав всеобщие правила, и израсходовала огромное количество пресной воды для ежедневных водных процедур. Причиной такого решения она назвала желание хорошо выглядеть в кадре.

Стоит отметить, что указанные съемки длились на МКС в течение 12 дней, а затраты на них оказались самыми дорогими. Уникальная работа Клима Шипенко при сотрудничестве с Первым каналом получила название «Вызов», из 30 часов снятого в космосе материала в фильм попадут только 35 минут.

Источник: rusradio.ru



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