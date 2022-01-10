Зачем похудел Лепс? – Личное мнение
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Я понимаю, что в первый рабочий день года настроение у всех не очень, но я хочу поговорить серьёзно.
Григорий Лепс похудел на 15 кг.
Фото: Соцсети
В то время как все нажирали жопы салатами, Лепс развёлся, работал на новогодних праздниках, угодил в больницу с гипертонией.
Как следствие — похудел.
Несмотря на то, что я из женской солидарности полностью на стороне бывшей жены Григория, его самого мне тоже жалко.
Лепс — один из немногих исполнителей, чьи песни я слушаю. Да и человек он, хоть и вспыльчивый, но неплохой.
Жить, конечно, с таким — наказание. У меня самой — грузинские корни, и я вижу, как порой невозможно трудно близким людям со мной.
Могу вспылить на ровном месте. Могу посмотреть так, словно передо мной — враг народа. Но вместе с тем, никто из близких не скажет, что я плохой человек.
Просто такая натура. Сама страдаю. Ввалю кому-нибудь и грущу потом.
Всем сердцем я понимаю Анну. Наверняка, она заслуживает памятник, раз прожила с мужем столько лет. И понимаю, что любому терпению есть конец, даже если знаешь, что человек тебя любит, а все его эмоции, его образ жизни — просто темперамент.
Зная себя, я понимаю, как тяжело теперь Лепсу — жену-то он любил и любит. Вот и похудел.
К чему это я? Себе говорю и вам тоже: будьте сдержаннее на негатив к близким людям. Не выливайте на них свои эмоции, когда вам плохо.
Я, как ни кто другой, сама понимаю, как трудно — взять и не вывалить на близкого человека то, что накопилось за день. И мало того, что вывалить, так ещё и попрыгать сверху на кучке говна, чтобы утрамбовать и окончательно закопать человека своим негативом.
Но вы имейте ввиду, что даже самые любимые люди рано или поздно не выдержат. Будут любить, но терпение их закончится. Невозможно годами жить с несдержанным на эмоции человеком. Не ставьте их перед опасным для вас выбором: сохранить себя, как личность, или сохранить ваши отношения.
Результат такого выбора всегда будет не в вашу пользу. Я смогла научиться этому — сможете и вы.
Берегите родных людей, потому что этим вы сбережёте то, что дорого вам.
Всекли?
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Источник: Лена Миро
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