Зачем похудел Лепс? – Личное мнение

Я понимаю, что в первый рабочий день года настроение у всех не очень, но я хочу поговорить серьёзно.

Григорий Лепс похудел на 15 кг.



Фото: Соцсети

В то время как все нажирали жопы салатами, Лепс развёлся, работал на новогодних праздниках, угодил в больницу с гипертонией.

Как следствие — похудел.

Несмотря на то, что я из женской солидарности полностью на стороне бывшей жены Григория, его самого мне тоже жалко.

Лепс — один из немногих исполнителей, чьи песни я слушаю. Да и человек он, хоть и вспыльчивый, но неплохой.

Жить, конечно, с таким — наказание. У меня самой — грузинские корни, и я вижу, как порой невозможно трудно близким людям со мной.

Могу вспылить на ровном месте. Могу посмотреть так, словно передо мной — враг народа. Но вместе с тем, никто из близких не скажет, что я плохой человек.

Просто такая натура. Сама страдаю. Ввалю кому-нибудь и грущу потом.

Всем сердцем я понимаю Анну. Наверняка, она заслуживает памятник, раз прожила с мужем столько лет. И понимаю, что любому терпению есть конец, даже если знаешь, что человек тебя любит, а все его эмоции, его образ жизни — просто темперамент.

Зная себя, я понимаю, как тяжело теперь Лепсу — жену-то он любил и любит. Вот и похудел.

К чему это я? Себе говорю и вам тоже: будьте сдержаннее на негатив к близким людям. Не выливайте на них свои эмоции, когда вам плохо.

Я, как ни кто другой, сама понимаю, как трудно — взять и не вывалить на близкого человека то, что накопилось за день. И мало того, что вывалить, так ещё и попрыгать сверху на кучке говна, чтобы утрамбовать и окончательно закопать человека своим негативом.

Но вы имейте ввиду, что даже самые любимые люди рано или поздно не выдержат. Будут любить, но терпение их закончится. Невозможно годами жить с несдержанным на эмоции человеком. Не ставьте их перед опасным для вас выбором: сохранить себя, как личность, или сохранить ваши отношения.

Результат такого выбора всегда будет не в вашу пользу. Я смогла научиться этому — сможете и вы.

Берегите родных людей, потому что этим вы сбережёте то, что дорого вам.

Всекли?

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