Владелец сети клиник прерывания запоев стремительно ворвался в список Forbes

В опубликованном в понедельник обновлённом списке ста богатейших людей России неожиданно оказался ранее никому не известный доктор Арутюн Аствацаханян. Он владеет сетью клиник «МойЗапой.рф».

Аствацаханян оказался сразу на 52-й позиции в списке, сместив с неё Аркадия Ротенберга. Такого дебюта составители списка Forbes не припомнят ни в России, ни где-либо за рубежом. Сам дебютант говорит, что резко увеличить капитал ему помогли длительные новогодние праздники и небольшая помощь правительства.

«Решение о том, что рождественские каникулы продлятся только девять дней, было принято, когда народ уже настроился праздновать до 12 января и спланировал запасы алкоголя. Получилось, что первый рабочий день пришёлся у празднующих на плато запоя, когда его резкое прерывание чревато развитием алкогольного делирия. «МойЗапой» смог раньше других сориентироваться и воспользоваться конъюнктурой», – пояснил министр экономического развития России Максим Решетников.

При необходимости вывести человека из запоя на пике его развития врач должен бережно прекратить алкоголизацию, вывести из организма метаболиты алкоголя и предотвратить развитие белой горячки с помощью нейролептиков. Цены на такие услуги в конце праздничной недели выросли в 16 раз, но даже за такие деньги родственники пациентов не могли найти специалистов. «МойЗапой» заранее мобилизовал врачебные бригады и немедленно отзывался на любой вызов.

Поскольку сезон купирования рождественских запоев продолжается, доктор Аствацаханян может подняться выше в списке Forbes и даже попасть в первую его половину.

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