Мнение: Как подполковник Гарбузюк делал революцию в Казахстане

Джокер ДНР сообщает, что всплыл старый знакомый майор Гарбузюк (ныне уже подполковник)

Мои хакеры взломали ряд ресурсов украинских спецслужб. Но это вам не очень будет интересно. А интересно то, что одним из администраторов информационных ресурсов организации, которая стояла за попыткой переворота в Казахстане «Демократический выбор Казахстана» является майор ВСУ Гарбузюк Андрей Николаевич, который служит в Центре информационно-психологических операций в Одессе.

Родился 13.12.1981 г. в с. Новая Чертория, Любарского района, Житомирской области. Паспорт: ВМ463793, выданный Любарским РО УМВД Украины в Житомирской обл. 28.01.1998. Загранпаспорт: FN, номер: 633340 от 02.05.2018 года, орган выдавший: 5135. Умные и гордые украинцы не отказали себе в манипуляции над менее умными казахами, чтоле?

https://t.me/boris_rozhin/19504 – цинк

Ну и о самом Гарзбузюке и его "коллегах" по штабу "Демократического Выбора Казахстана".

Набирает обороты скандал, связанный с тем, что координацией действий погромщиков занимались казахские оппозиционеры, которые находятся в Киеве. Но если внимательно поискать украинский номер телефона одного из администраторов канала, то вскрываются уж очень любопытные вещи. Номер телефона +380978560529 в приложении «Гетконтакт» записан как «Гарбузюк Андрей А2455».

Итак, знакомьтесь: подполковник ВСУ Гарбузюк Андрей Николаевич, начальник 83-го Центра информационно-психологических операций в Одессе. Родился 13 декабря 1981 года в селе Новая Чертория Любарского района Житомирской области. Паспорт № 463793, серия ВМ, выданный Любарским РО УМВД Украины в Житомирской обл. 28.01.1998. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, серия: FN, номер: 633340, дата выдачи: 2 мая 2018 года, орган, выдавший: 5135.

Закончил Андрей Николаевич Житомирский военный институт радиоэлектроники им. С.П. Королева. Но видно очень плохо учился, если всё у него оказалось вот так. И вся его жизнь оказалась известна нам, несмотря на то, что он и его семья по Закону о Гостайне Украины засекречены. В настоящее время — командир отряда подготовки и проведения информационных мероприятий в/ч А2455 г. Одесса (так в официальных документах именуется 83-й ЦИПсО).

Телефоны, которые ещё использует майор Гарбузюк: +380966235581 и +380979384018.

Адреса электронной почты: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Соцсети: Фейсбук https://www.facebook.com/and.upgrade, «Одноклассники» https://ok.ru/profile/540917200716.

Состав семьи:

– Отец — Гарбузюк Николай Семенович 17 мая 1951 года, с. Горопаи, Любарского р-на, Житомирской обл., гражданин Украины, пенсионер. Житомирская обл., Любарский р-н, с. Новая Чертория, ул, Независимости 33.

– Мать — Гарбузюк (Полохова) Римма Спиридоновна 2 июня 1950 г, с. Новая Чертория, Любарского р-на, Житомирской обл., гражданка Украины, пенсионер. Житомирская обл., Любарский р-н, с. Новая Чертория, ул, Независимости 33.

– Жена — Гарбузюк (Масимець) Дина Николаевна 12 ноября 1983 г., с. Коростки, Любарского р-на, Житомирской обл. (ул. Набережная, д. 4), гражданка Украины. Одесская обл., Лиманский р-н, с. Ильичанка, ул. Школьная 35, кв. 113. Декретный отпуск.

Сестра — Лакийчук (Гарбузюк) Татьяна Николаевна 5 августа 1973 г., с. Новая Чертория, Любарского р-на, Житомирской обл., гражданка Украины, ООО «Хмельницкое», управляющая производственным подразделением Житомирская обл., Любарский р-н, с. Новая Чертория, ул, Осадчука 5.

Её соцсети: «Одноклассники» Тетяна Лакійчук (https://ok.ru/profile/577355920005), «Вконтакте» Татьяна Лакийчук-Гарбузюк (https://vk.com/id201350744).

Сестра — Сверчок (Гарбузюк) Людмила Николаевна 17 мая 1984 г., с. Новая Чертория, Любарского р-на, Житомирской обл., гражданка Украины. Кириевская школа 1-3 ступеней, учитель истории. Житомирская обл., Любарский р-н, с. Кириевка, вул. Мира 32. – Место регистрации: Одесская область, Лиманский р-н, с. Ильичанка, 35, кв. 113. Место фактического проживания: Одесская область, Лиманский р-н, с. Ильичанка 35, кв. 113.

Её соцсети: «Вконтакте» Людмила Цвиркун (https://vk.com/id153749071).

Ну а помогают нашему Андрею Николаевичу два гражданина Казахстана, проживающие на Украине. В Киеве под контролем СБУ и кураторов из США действует "Штаб ДВК" (демократический выбор Казахстана) в составе граждан Казахстана Елдоса Насипбекова и Заманбека Тлеулиева, которые передают задания террористам в Казахстане через страницы, зарегистрированные в 2021 г. на номера Vodafone Ukr (МТС UKR) +380505815606 и +380996657776



Те самые номера, через которые развернутый на Украине "штаб Аблязова" призывал координировать протесты.

Данные указанных абонентов изъяты из базы @info_baza_bot, контролируемой СБУ, что лишний раз подтверждает связь путчистов с СБУ.

Однако, несмотря на попытки СБУ скрыть украинский след, информацию абонентов всё же можно установить.

1. Елдос Насипбеков, 24.09.1998 г.р., уроженец г. Аягоз, использует номер телефона МТС UKR +380505815606 (абонент Д .лёша Котенко, что указывает на известного агента СБУ), имя пользователя в Telegram @Nassipbekov, администрирует страницы https://www.tiktok.com/@nassipbekov и https://m.vk.com/e.nasipbekov. https://list-vk.com/221176001/

Насипбеков старательно зачищает ранее указанное прошлое место работы, но информация всё же осталась в открвтом доступе – НП Коллегия Адвокатов "ЛЕГАЛИС", г. Москва, ул. Поварская, д. 8/1, стр.2, офис 25, ОГРН 1047797063819, ИНН 7704542517, управляющий партнер Папаскуа Тенгиз Гивиевич.

2. Заманбек Тлеулиев 1994 г.р., уроженец Астаны, использует номер телефона +380996657776, абонент Zamanbek Tleuliyev, также записан в телефонных книгах абонентов как Калинова 5 Орендар (с укр.: Калинова, дом 5 Арендатор – адрес проживания в г. Киев), Имя пользователя в Telegram @Tleuliyev, администрирует страницы https://m.facebook.com/ZamanbekTleyliev/, https://www.instagram.com/tleuliyevzk/, https://m.vk.com/id292530919?act=info,

https://twitter.com/tleuliyevzk.

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Андрею Гарбузюку привет. Не получилось с "революцией" в Казахстане, получится где-нибудь еще.

Ну а если серьезно, то подполковник ВСУ Гарбузюк, работая под прикрытием беглого назарбаевского министра Аблязова (который сидит в Париже), развернул так называемый "штаб ДВК" на Украине, который призывал к протестам и нападениям на государственные структуры Казахстана.

Так что некоторая часть людей (разумеется не все – украинские ИПСО подлючились уже позже начала протестов), которая на это велась, фактически выходила на протесты по призыву подполковника Гарбузюка из Одессы.

Живите с этим.

Стоит отметить, что телефон заканчивающийся на 776 уже фиксировался ранее. Что может свидетельствовать о том, что подполконивк Гарбузюк или другие работники 83-го ИПСО мог заниматься этим вопросом и до начала протестов в Казахстане.

Произошедшее избиение "членов штаба Аблязова" СБУшниками скорее всего являлось заметанием следов, после того как обратили внимание, что "спец.операция Гарбузюка" ведетя через украинские номера и связь украинских спецслужб с Аблязовым становится слишком очевидной.

Или бандиты или что?

Несостоявшийся глава временного правительства Казахстана.

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