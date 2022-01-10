Почему болят колени: 6 вопросов врачу-ортопеду



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Правда ли, что занятия спортом, например бег, «убивают» суставы?

Наоборот, физическая активность необходима для нормальной работы суставов. Но речь идет про умеренную нагрузку, плюс при занятиях спортом важно соблюдать некоторые правила. Колени и другие суставы чаще всего страдают из-за ударной осевой нагрузки. Она возникает, если бегать в неподходящей обуви, по слишком жесткой поверхности и игнорировать правильную технику бега. Но если спортивная обувь и техника у вас в порядке, бег и другие активности не навредят суставам: по данным научных исследований, у людей, которые регулярно бегают, остеоартрит диагностируется не чаще, чем у тех, кто не занимается фитнесом. Если всё же сомневаетесь, что бег не навредит, выбирайте скандинавскую ходьбу. Энергозатратность у нее как при беге, а осевая нагрузка гораздо меньше.

Возрастные изменения суставов неизбежны?

На самом деле суставы человека не имеют срока годности и могут быть здоровыми в любом возрасте — и в 60, и в 120 лет. Этому способствуют полноценное разнообразное питание, регулярная физическая нагрузка, отсутствие вредных привычек, поддержание нормальной массы тела, своевременное лечение травм. Главные факторы риска возрастных изменений суставов (артрит, остеоартроз и др.) — это лишний вес и чрезмерная физическая нагрузка, в частности, профессиональный спорт (тяжелая атлетика, сноубординг, футбол). Поэтому правильное питание, в котором достаточно микро- и макроэлементов, жиров и белков — один из главных способов профилактики болезней суставов.

Как вылечить травмы мениска и коленного сустава без боли?

В Клиническом госпитале на Яузе проводят быструю и точную атроскопическую диагностику и выполняют малоинвазивные операции, которые помогут вернуться к нормальной жизни в краткие сроки.

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Что делать, если болят колени?

В первую очередь — разобраться, из-за чего возникли неприятные ощущения. Если вы видите четкую связь «была неспецифическая нагрузка — заболели колени» (например, вы вдруг решили пробежать полумарафон или отправились в поход в горы), для облегчения состояния достаточно дать телу отдых, надеть на колени специальный бандаж и воспользоватся противовоспалительной мазью. Но если боль появляется при нагрузках регулярно или острая боль возникла неожиданно, это требует консультации специалиста и проведения МРТ для постановки диагноза. Немедленно идти к врачу необходимо, если:

есть боль при надавливании;

одно колено больше или горячее, чем противоположное;

появилось ощущение заклинивания сустава.

Болевые ощущения могут быть первыми симптомами развивающегося артроза. Если «поймать» болезнь на начальной стадии, предотвратить ее развитие можно всего лишь инъекциями гиалуроновой кислоты.

Колени хрустят — это опасно?

Если хруст сопровождается болью, однозначно нужно идти ко врачу и искать причину. Но в принципе хруст в суставах — это вариант нормы и не повод подозревать у себя какие-то патологии.

Замена коленного сустава — сложная операция?

Многие пациенты боятся замены суставов из-за страха долгой реабилитации и возможных осложнений, но в реальности это рутинная операция, которая в подавляющем большинстве случаев улучшает качество жизни пациентов. В среднем замена коленного сустава выполняется за час. Уже на следующий день пациент встает с ходунками, а в течение следующих 6 недель ходит с костылями, ограничивая нагрузку на оперированную ногу. После окончания восстановительного периода человек может вернуться к привычной жизни: в норме колено сгибается, не болит, не беспокоит. В редких случаях возможны осложнения: развитие инфекции, удлинение периода реабилитации из-за пожилого возраста, низкого болевого порога пациента. Но процент неуспешных операций минимален.