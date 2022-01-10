Сквозной тупик

Уж не переименуют ли в Казани улицу Назарбаева в улицу Токаева?

Волга, по некоторым наблюдениям, впадает в Каспийское море. А оно омывает берега Казахстана. При этом Казахстан с Татарстаном водой не разольешь. Конечно, жители Казани взволнованы бурными и непонятными событиями в дружественной среднеазиатской республике, а некоторые, чтобы выплеснуть чувства, готовы даже выйти на улицу. Конкретно — на улицу Нурсултана Назарбаева.

Указатель на улице Назарбаева в Казани. Фото: соцсети

Однако на улицу со своими эмоциями сейчас не больно-то выйдешь, поэтому они выплескиваются в интернете и, как встарь, на кухнях, где уже несколько дней не угасают семейные споры: как правильнее в шестой раз переименовать эту магистральную улицу, которая уже завела всех в тупик. При оспаривании вариантов дело доходит до семейных конфликтов, но в главном, в том, что переименовать улицу Назарбаева необходимо, члены семей сходятся.

Тут, как говорится, муж и жена — одна Астана. Или пока еще Нур-Султан?

Иной раз сгоряча переименованным улицам возвращают прежние названия, но в данном случае с ума сойдешь, выбирая. Наша газета рассказывала (см. «На обгон истории» Улица в Казани получила имя долго-долго действующего президента Казахстана»), какие таблички поочередно красовались здесь на одних и тех же домах до того, как в 2015 году улица получила имя Назарбаева: «ул. Поперечно-Большая», «ул. 3-я Поперечная Большая», «ул. Эсперанто», «ул. Жданова» и снова «ул. Эсперанто». Сейчас на экзотическом наименовании «Эсперанто» настаивает, кажется, большинство. Нигде в РФ нет такой улицы, а в Казани ее столь звучно назвали в 1927 году по ходатайству секции эсперантистов при садово-огородном техникуме. Какая-то голова садовая додумалась, и всем понравилось.

Таблички «ул. Эсперанто» шесть лет назад сняли с домов по случаю 75-летия Нурсултана Абишевича. Ну мог же Татарстан подарить тогдашнему президенту Казахстана чайный сервиз на шесть персон или торшер, или надувную лодку… Но подарил улицу. Причем исполком Казани, зажмурившись, нарушил положение о том, что улицам города следует давать имена заслуженных людей не раньше, чем через 10 лет после их кончины. Менее заслуженные и еще живые люди выражали несогласие с «улицей Назарбаева», выходили на акции протеста и даже подавали на городскую власть в суд, но Вахитовский районный суд Казани признал решение исполкома законным. Наверное, судья не зря удалялся в совещательную комнату.

Кстати, Вахитовский суд находится на улице Лесгафта. Почему «кстати»? А потому, что Петр Францевич Лесгафт был профессором Казанского университета. Как и Нурсултан Абишевич Назарбаев. Точнее, Назарбаев не профессор, а почетный доктор Казанского федерального университета. Этот дополнительный подарок ему сделали, когда он в 2018 году посетил Казань. Почетный диплом на торжественном заседании ученого совета ему вручил в актовом зале ректор Ильшат Гафуров. Вручил, сказав, что это событие историческое. Где сейчас почетный доктор Назарбаев, никто толком не может объяснить. Где доктор экономических наук Гафуров, достоверно известно. Он пребывает в СИЗО по обвинению в организации заказного убийства. Вот что творит история, на обгон которой лихо пошли в Казани.

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Да, «На обгон истории» — так и называлась наша публикация шестилетней давности о коллизиях с присвоением казанской улице имени здравствующего казахстанского президента. Она заканчивалась словами: «Улице Назарбаева предстоит большая жизнь. Или поперечно-большая».

Мораль? Какая уж тут мораль? Газеты читать надо!

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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