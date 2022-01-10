Марина Хлебникова раскрыла причину пожара в своём доме

Марина Хлебникова вышла на связь в «Прямой Эфир» из своей больничной палаты. Артистка рассказала, что провела в реанимации более двух недель.

По словам актрисы, придя домой утомленной с напряжённых гастролей, она упала в обморок. «Я подключила зарядку. Заряжала ещё что-то дополнительно. Скорее всего, случилось короткое замыкание. Все мои родные и близкие в порядке, а я пострадала», — упомянула певица.

Заслуженная артистка РФ получила крупные ожоги при пожаре 18 ноября 2021 года. Сообщалось, что она включила в розетку много разных приборов, из-за чего произошло короткое замыкание. Всё тело исполнительницы пока обмотано бинтами. Певица находится ещё на постельном режиме, также присутствуют боли. Специальная кровать, на которой лежит артистка, наполнена кварцевым песком, который облегчает боль. Врачи сказали, что вытащили Хлебникову “с того света”.

Звезда поблагодарила тех, кто всё это время переживал за неё. Она намерена делать всё, что в её силах, чтобы поправиться ко дню свадьбы её родителей – 23 февраля.

Источник: teleprogramma.pro