 

Мнение: Приключения джазмена в Казахстане

10.01.2022, 11:58, Разное
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Кыргызский музыкант Викрам Рузахунов,  отправляясь поработать на Новогодних корпоративах в Казахстане, вряд ли думал, что за несколько дней ему предстоит пережить такие приключения, что другим не пережить и за всю жизнь.

МВД Казахстана объявило парня погромщиком, завербованным в Бишкеке для бузы в Алматы.

Но парню повезло, что  на фотографии избитого погромщика опознали музыканта. Друзья Викрама подняли шум. В итоге Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста, а Министерство юстиции Кыргызстана направило в Генеральную прокуратуру запрос о возбуждении уголовного дела по факту применения пыток в отношении Рузахунова.

Казахстан не стал упорствовать, закапываясь во лжи. И освободил музыканта.

В общем, джазовый музыкант Викрам Рузахунов получил хорошую рекламу. Про него узнали даже те, кто знать не знал, что есть такой музыкант. Можно смело отправлять в мировое турне?

Фотографии Викрама Рузахунова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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