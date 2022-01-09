Мнение: Нужен ли полиции рояль?

Две новости из Казахстана.

9 января МВД Казахстана отчиталось, что число задержанных, участвовавших в протестах превысило 5 тысяч человек.

И вторая новость. При этом с видеоподтверждением. Молодой парень рассказал, что он прилетел в Алматы из Бишкека, чтобы заработать 200 долларов, обещанные за участие в протестных митингах….

С видео получился косяк… В задержанном, и, по всей видимости, сильно избитом парне, опознали кыргызстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто гастролирует в Казахстане.

О чем говорят эти две новости? О том, что среди задержанных в Казахстане , по всей видимости, вообще нет иностранцев. Только граждане Казахстана. Нашелся один, из него даже выбили показания, что его наняли в Кыргызстане… Но оказалось, что парень – музыкант. Думаю, что Викрам честно рассказал казахским полицейским, что он музыкант. Но ему не поверили. И начали выбивать признание.

Сейчас власти Казахстана начали оправдываться. Пресс-секретарь президента Кыргызстана уже заявил, что «по линии МИДов и МВД двух государств ведется соответствующая работа по выяснению обстоятельств задержания Викрама Рузахунова».

А вот если бы в отделении полиции был рояль, то не пришлось бы сегодня выяснять, как из джазового музыканта слепили погромщика. Полицейские сразу убедились бы, что задержали музыканта:

Фотографии Викрама Рузахунова отсюда

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