Мнение: Об итогах борьбы престолов по-казахски

Мрачная символика этого дня заключается в том, что подводить итоги «всенародного восстания» в Казахстане приходится в 117-ю годовщину печально известного «Кровавого воскресенья» 9 января в Санкт-Петербурге. Там тоже законный протест, поначалу мирный, завершился большими жертвами и большими бедами. Притом что все честно и добросовестно исполняли свой долг — как уж они его понимали…

Впрочем, аналогий из своей и чужой истории подобрать можно много. И, как напомнил классик, всякая аналогия хромает.

Так что сперва — об итогах…

Предварительно можно сказать, что в результате недели протестов и погромов транзит власти состоялся. Официальный президент Касым-Жомарт Токаев устранил старшего дуумвмра, как минимум, номинально. Первый президент, Нурсултан Назарбаев, тем не менее, сохранил за собой роль удалившегося на покой Дэн Сяопина — мудрого советчика и наставника всего народа. А его родственный клан, будучи немножко пощипанным, не потерял ни власти, ни собственности. Хотя, возможно, какой-то передел ещё впереди.

Что получили рядовые участники протестов?

Увы, тут хуже. Кто-то словил шальную пулю, кто-то получит нехилый срок. Вот что известно из выступления и.о. министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева:

– Преступники 4 января захватили общественный транспорт и коммунальную технику, на которой таранили наряды сил правопорядка, кидали в сотрудников самодельные зажигательные смеси, стреляли из огнестрельного оружия.

– 5 января 20-тысячная толпа, которая прибыла со всех окраин города в центр Алматы, была вооружена и организована. «Мирные протестующие» демонстрировали профессиональные навыки, в их действиях отмечается дисциплина и организованность: так, перед нападениями они выводили из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировали проезжие части, по периметру выставляли наблюдателей. Для координации действий использовали радиостанции.

– Около 800 преступников захватили международный аэропорт Алматы. Из-за этого отменили 116 рейсов.

– В Таразе и Талдыкоргане протестующие неоднократно пытались напасть и захватить следственные изоляторы, где содержатся особо опасные преступники. Полицейские отразили все атаки. С огнестрельным оружием и бутылками с зажигательной смесью бандиты нападали на департаменты полиции Алматинской, Кызылординской, Жамбылской областей и Шымкента, в Алматы бандиты совершили ататку на департамент полиции и три его районных подразделения. Также были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой.

– Повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта, в том числе 346 принадлежащих органам внутренних дел, разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 млрд тенге.

– Задержаны 5135 человек, 134 из них – по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. Они водворены в изоляторы временного содержания. 516 граждан подвергнуты административному аресту. Начаты 125 досудебных расследований по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж имущества граждан и организаций. У задержанных изъяты 18 единиц огнестрельного оружия и почти 1400 боеприпасов к ним.

– Задержаны около 300 человек при попытке перехода границы, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. При них было огнестрельное оружие, сотовые телефоны, ценные вещи и крупные суммы денег, как в тенге, так и в иностранной валюте.

– Погибли 16 правоохранителей, более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов получили ранения.

– Всего жертвами протеста стали, по предварительным данным, 164 человека. Но это не точно.

В общем-то всё это немножко напоминает российский 1993-й год, когда вопрос об устранении двоевластия решался на улицах Москвы, а законно избранный президент приказал расстрелять из танков прямой наводкой законно избранный парламент. В Казахстане, слава Богу, обошлось без применения тяжёлой техники. Впрочем, Борис Ельцин тогда не просил иностранной военной помощи. Он удушил парламентскую демократию своими силами.

В любом случае, россиянам от его победы лучше не стало. И станет ли от победы младшего дуумвира лучше казахам?

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