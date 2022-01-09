 

Пришла к успеху!  – Личное мнение

09.01.2022, 21:52, Разное
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Новая, но уже глубоко беременная жена краснолицего кашевара Ивлева оправдывается перед салатницами, почему муж отдыхает на Мальдивах, а она торчит дома.


Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Врачи рекомендовали остаться в Москве. Заболела… Думаю, что уже не поеду отдыхать, мне запрещены перелеты.

Вообще, конечно, интересно.

Если глубоко беременная женщина и, в самом деле, больна, то разве целесообразно уезжать от неё на Мальдивы?

Краснолицый кашевар отдыхает там с детьми от предыдущей жены. Той самой, которой пришла на смену синезубая и теперь уже беременная Лера.

У детей есть мама. Болеет беременная жена — позвони бывшей и попроси её сгонять на Мальдивы с отпрысками, а сам останься дома — с той самой, любимой и единственной, разве нет? Бывшая, думаю, от каникул на Мальдивах не откажется.

Кашевар решил иначе.

Может, на молодую жену ему стало немножечко плевать: попривык, страсть прошла, а на Мальдивых оттянуться хочется. Может, девушку не взяли, чтобы детей не нервировать. Вот и приходится бедной выдумывать причины, объясняющие её отсутствие на Мальдивах. Может, ещё что-то.


Фото: Соцсети

Только вот смотрю я на молодую женщину, гордо и где-то даже где-то победоносно взирающую на изменчивый мир, который она прогнула под себя, затащив в ЗАГС толстого, краснолицего мужика, и как-то неловко мне за неё становится.

Вроде, и пришла к успеху, но больно уж успех мелкий какой-то. И, в общем-то, даже совсем не успех, а так: на сраные Мальдивы — и те не взяли.

Именно поэтому я всегда, поздравляя друзей с праздниками, желаю им достичь поставленных целей, а, достигнув, не испытать разочарования.

Было у вас в жизни такое, когда влезли на гору, а так совершенно не круто оказалось? Делитесь историями!

А я посижу, послушаю.

Источник: Лена Миро



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