 

Мнение: Протест в Киргизии

09.01.2022, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что ни один террорист не переходил в Казахстан через киргизскую территорию

“Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Киргизии. В Киргизии нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством”, – сказал Ташиев.

Примечательно, что Ташиев выступил и сообщил это на митинге возле казахского посольства в Бишкеке. Подобный демарш вряд ли является личной позицией самого Ташиева — Киргизия тем самым дистанцируется от заявлений Токаева о просачивании тысяч террористов извне на территорию Казахстана и выражает неудовольствие намеками в свой адрес.

Буквально вчера казахские СМИ сообщали о прорывающихся в направлении Киргизии террористах из Алмааты, тем самым создавая впечатление, что именно оттуда они и появились.

Вообще, все версии Токаева буквально за несколько дней попросту рассыпались. С другой стороны он просто не может прямо сказать, что пригласил иностранных оккупантов для собственной поддержки. Впрочем, еще несколько дней — и скрывать тот факт, что государственный переворот с помощью иностранных военных произошел в Казахстане, будет уже невозможно.

Кстати, это чревато. Социальный протест, конечно, задавлен. Когда в тебя начинают стрелять из пулеметов, называя террористом, сложно митинговать и требовать прекращения зверской экономической политики. Но теперь на первый план выходит совершенно иная ситуация — фактически президент страны предал страну и народ, вызвав под надуманными предлогами иностранные военные силы и с их помощью уничтожает граждан Казахстана. Правы они или нет — отдельный вопрос, но то, что этим занимаются иностранцы — тут картина явно выглядит неважно.

Токаев моет довести дело уже до политического взрыва. Мало кому понравится, что на твою землю вторглись иностранные захватчики. Пусть даже под благовидным, хотя и явно надуманным предлогом.

В России, кстати, вторжение в Казахстан тоже не вызывает единодушного одобрения. Прямо сейчас в Екатеринбурге проводится митинг против введения QR-кодов, на котором достаточно неожиданно возникли лозунги в поддержку казахского народа. Телевизор, конечно, надрывается в угаре, но вот у обычных людей идея еще одной войны восторга явно не вызывает.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Мнение: Бдительный город…

10.07 / «Люблю навсегда»: Настя Ивлеева опубликовала в Сети фото первой годовщины свадьбы с Элджеем

10.11 / Тоннели на участке “Мамыри” – “Бачуринская” Троицкой линии московского метро готовы на две трети

09.12 / Кошка раньше всех почувствовала, что хозяйка беременна и начала готовиться ко встрече с малышом

03.09 / Бой СУ-22 перуанских ВВС с НЛО

22.02 / Поклонники восхитились образом Ларисы Долиной в черном комбинезоне и белой накидке

11.08 / Мнение: Тихановская призвала белорусов сидеть дома

07.12 / Призраки авизо

15.11 / Скандалы: Шпион потребовал уважения

17.07 / В России поднимут цену на газ уже с 1 августа: что нужно знать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика