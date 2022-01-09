Мнение: Протест в Киргизии

Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что ни один террорист не переходил в Казахстан через киргизскую территорию

“Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Киргизии. В Киргизии нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством”, – сказал Ташиев.

Примечательно, что Ташиев выступил и сообщил это на митинге возле казахского посольства в Бишкеке. Подобный демарш вряд ли является личной позицией самого Ташиева — Киргизия тем самым дистанцируется от заявлений Токаева о просачивании тысяч террористов извне на территорию Казахстана и выражает неудовольствие намеками в свой адрес.

Буквально вчера казахские СМИ сообщали о прорывающихся в направлении Киргизии террористах из Алмааты, тем самым создавая впечатление, что именно оттуда они и появились.

Вообще, все версии Токаева буквально за несколько дней попросту рассыпались. С другой стороны он просто не может прямо сказать, что пригласил иностранных оккупантов для собственной поддержки. Впрочем, еще несколько дней — и скрывать тот факт, что государственный переворот с помощью иностранных военных произошел в Казахстане, будет уже невозможно.

Кстати, это чревато. Социальный протест, конечно, задавлен. Когда в тебя начинают стрелять из пулеметов, называя террористом, сложно митинговать и требовать прекращения зверской экономической политики. Но теперь на первый план выходит совершенно иная ситуация — фактически президент страны предал страну и народ, вызвав под надуманными предлогами иностранные военные силы и с их помощью уничтожает граждан Казахстана. Правы они или нет — отдельный вопрос, но то, что этим занимаются иностранцы — тут картина явно выглядит неважно.

Токаев моет довести дело уже до политического взрыва. Мало кому понравится, что на твою землю вторглись иностранные захватчики. Пусть даже под благовидным, хотя и явно надуманным предлогом.

В России, кстати, вторжение в Казахстан тоже не вызывает единодушного одобрения. Прямо сейчас в Екатеринбурге проводится митинг против введения QR-кодов, на котором достаточно неожиданно возникли лозунги в поддержку казахского народа. Телевизор, конечно, надрывается в угаре, но вот у обычных людей идея еще одной войны восторга явно не вызывает.

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