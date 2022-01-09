Куда бежит-торопится Мамаев? – Личное мнение

Если бы футболист Мамаев был так же быстр на поле, как торопится теперь с очередной свадьбой, сборная Россия стала бы чемпионом мира.

Впрочем, футболом — футболом, а спешит, судя по округлившемуся животу Наденьки, Мамаев не просто так.



У ней жывот с беременностью! Фото: Соцсети

Летом развёлся с Аланой, зимой — пора жениться на Наденьке. Время не ждёт.

Лично я желаю молодым счастья. Мне нравится Наденька — как пара Мамаеву, она — лучший вариант из возможных.

Он гоняет иногда мяч на поле. Она ещё более умело гоняет во рту вишенку.

Что ещё нужно для счастья? Главное теперь, чтобы от таких новостей с округлившимся животом не бомбануло Алану — она тот ещё бомбардир.

Не успев отойти от шока, связанного с предполагаемой помолвкой бывшего мужа, как всем стала очевидной и причина этого скорого решения пройти в законные отношения.

Споры за алименты ещё не закончились, как 25 процентов от заработка Мамаева тут же превратились в 30, но с существенной оговоркой — на двоих детей, а не на одного.

Ничего не поделаешь — это закон. Отец должен отчислять 30 процентов на всех детей — не больше. И чем больше детей, тем, в конечном итоге, меньше придётся на каждого.

Учитывая красоту и молодость Наденьки, а также её привлекательность, мне кажется, что года через три Алане нечего будет жрать.

Многие футбольные специалисты на пропуканных диванах считают, что Мамаев, как футболист, не очень. Не может, мол, результативно засандалить в ворота.

Не соглашусь с экспертами, извините. Может. Ещё как может! Когда надо, когда есть чёткое понимание, зачем это надо, всё он может!

Молодец Наденька?

—