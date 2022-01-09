 

Куда бежит-торопится Мамаев? – Личное мнение

09.01.2022, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если бы футболист Мамаев был так же быстр на поле, как торопится теперь с очередной свадьбой, сборная Россия стала бы чемпионом мира.

Впрочем, футболом — футболом, а спешит, судя по округлившемуся животу Наденьки, Мамаев не просто так.


У ней жывот с беременностью! Фото: Соцсети

Летом развёлся с Аланой, зимой — пора жениться на Наденьке. Время не ждёт.

Лично я желаю молодым счастья. Мне нравится Наденька — как пара Мамаеву, она — лучший вариант из возможных.

Он гоняет иногда мяч на поле. Она ещё более умело гоняет во рту вишенку.

Что ещё нужно для счастья? Главное теперь, чтобы от таких новостей с округлившимся животом не бомбануло Алану — она тот ещё бомбардир.

Не успев отойти от шока, связанного с предполагаемой помолвкой бывшего мужа, как всем стала очевидной и причина этого скорого решения пройти в законные отношения.

Споры за алименты ещё не закончились, как 25 процентов от заработка Мамаева тут же превратились в 30, но с существенной оговоркой — на двоих детей, а не на одного.

Ничего не поделаешь — это закон. Отец должен отчислять 30 процентов на всех детей — не больше. И чем больше детей, тем, в конечном итоге, меньше придётся на каждого.

Учитывая красоту и молодость Наденьки, а также её привлекательность, мне кажется, что года через три Алане нечего будет жрать.

Многие футбольные специалисты на пропуканных диванах считают, что Мамаев, как футболист, не очень. Не может, мол, результативно засандалить в ворота.

Не соглашусь с экспертами, извините. Может. Ещё как может! Когда надо, когда есть чёткое понимание, зачем это надо, всё он может!

Молодец Наденька?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / «90 минут подряд били по лицу сковородой»

27.12 / Чем новостройка лучше жилья на вторичном рынке?

03.07 / Мнение: Кукловоды и марионетки

11.11 / Актриса Мария Аронова стала неузнаваема

15.08 / Во Франции вот уже полгода нечто зверски убивает и калечит лошадей

19.10 / Мнение: Нобелевскую премию мира могут вручить политзаключенному…

02.01 / Лукашенко разочаровал народ новогодним выступлением

19.10 / Президент Зеленский назвал “Северный поток-2” российским энергооружием

17.11 / Марат Башаров прокомментировал смерть партнерши по “Танцам со звездами”

16.08 / Скандалы: Режиссер «Солнцепека» поделился впечатлениями от съемок фильма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика