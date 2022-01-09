 

Врач назвал опасные признаки урологических заболеваний

09.01.2022, 19:38, Разное
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Врач Игорь Орлов назвал признаки урологических заболеваний. По его словам, при их наличии следует незамедлительно обратиться в больницу и пройти обследование.
Тревожными симптомами врач назвал боль в области поясницы, частые позывы к мочеиспусканию и болезненные ощущения, появление крови в моче, повышение температуры тела, недержание мочи. Все они могут сигнализировать о наличии урологических недугов, а выявление заболевания на ранней стадии поможет быстрее вылечиться.

Орлов отметил, что многие верят в то, что уролог является исключительно «мужским» врачом, однако это миф, ведь к нему могут обращаться и женщины. Проходить регулярные обследования у данного специалиста стоит при достижении 45-летнего возраста, даже если ничего не беспокоит. Помимо обследования органов мочеполовой системы, следует проходить скрининг легких, желудочно-кишечного тракта, сдавать анализы крови и мочи. Дело в том, что рак «молодеет», а своевременное выявление «врага» увеличивает шансы на выздоровление.

Зачастую пациенты врача-уролога попадают на прием с мочекаменной болезнью, опухолями в предстательной железе и мочевом пузыре. Признаками первого заболевания является тошнота, боль в области поясницы, кровь в моче и нарушение мочеиспускания. Второй и третий недуг тоже может иметь аналогичные симптомы, поэтому не стоит затягивать с визитом в больницу и заниматься самолечением, напомнил Орлов.

Источник: doctorpiter.ru



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