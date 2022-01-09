 

Ученые рассказали популярные теории об утерянной навсегда Атлантиде

09.01.2022, 19:38, Разное
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На сегодняшний день имеется масса теорий об утерянной Атлантиде. Ученые рассказали о самых популярных гипотезах, но не могут объяснять многие упоминания о континенте у философов.
Самая популярная версия пишет о том, что Атлантида – срединно-атлантический континент, погрузившийся в пучину океана. Существует гипотеза, что Атлантический океан был глубиной лишь несколько сотен метров, но затопленная земля смогла «протопить дно» и создать очередное перемещение тектонических плит, отчего глубина океана стала больше, а материк исчез.

Существует и вторая теория, что Атлантиду смог поглотить Бермудский треугольник. Есть ученые, которые полагают, что материк мог быть в районе тайной области на воде. Чарльз Берлиц в 1970 году заявлял, что Атланта располагалась возле Багамских островов и оказалась в Бермудском треугольнике. Теорию доказывало исчезновение самолетов и огромных судов в той области.

В 1958 году выдвинули гипотезу, что Атлантида – это Антарктида, а версию основывали на работах Альберта Эйнштейна. Из теории следует, что 12 000 лет назад земная кора смогла сдвинуть материк Атлантиду севернее, а холод, который прошел неожиданно, заставил людей переместиться на юг к меньше развитой цивилизации.

Самой популярной версией скептиков оказалась та, в которой говорится, что Атлантида – миф, пересказ. Но погибель суши реальность, так как случился прорыв Босфора, затопление Черного моря. Обитатели тогда расселились и начались беседы о потопе, что и вызвало рассказы Платона об Атлантиде.

Далее неверующие сообщили, что Атлантиду выдумал Платон. В реальности подтверждений о континенте и развитой цивилизации нет и не существовало, а рассказы шли от Платона, потому исследователи считают, что таинственного континента не существовало вообще.

Источник: www.autoparus.by



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