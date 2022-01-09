Мнение: Защита ресурсов

Вот какую важную тему мы должны обсудить.

Когда человек должен защищать свои интересы, а когда должен искать компромисс или даже отказываться от своих интересов ради интересов партнера (супруга, друга, близкого родственника).

Это самая сложная тема для людей с шатающимся локусом контроля.

Они чувствуют панику, когда не понимают, где отказаться от своих интересов – слив, а когда защищать их – косяк.

На самом деле все просто.

И у вас теперь есть для это ориентир. По крайней мере для всех прошедших курс по 12 ресурсам.

Вот 12 ресурсов – это не просто 12 благ и 12 сфер ваших интересов, необходимых вам для достойной жизни, но еще и 12 сфер ваших обязанностей.

И каждый раз, когда возникает конфликт интересов с партнером, надо обратить внимание, о каких интересах идет речь, о праздных, о вредных для ресурсов, или наоборот, о важных для ресурсов.

Действия в интересах своих ресурсов дают человеку запас КП.

А если речь о спасении ресурсов, то запас КП очень большой.

А вот действия против ресурсов своих и ресурсов партнера – это черное поле.

Приведу несколько знакомых примеров.

Часто женщины в письмах оказываются в черном поле, когда обижаются на мужчин за слабую динамику.

Например, пропал на неделю, потому что работал сутками, потом возник, а женщина ему: “Целуйся со своей работой!”

Или. Уехал в отпуск с детьми от прошлого брака, а она делает вывод “не горит” и блокирует его.

Уехал на новогодние каникулы к родителям и задержался на неделю, потому что болеет отец. А она – на Тиндер.

При прочих равных, то есть если нет у него других косяков, она – глубоко в черном поле.

И можно сколько угодно повторять, что его работа, его дети, его родители – это его личное дело.

Нет. Это не его личное дело. Это его право и его обязанность.

Нормальный человек должен работать, заниматься детьми, помогать родителям, и если женщина хочет, чтобы мужчина все это, важное, бросил ради нее, она косячит и поле от нее отвернется.

Скорее всего позже корона ее зашатается, она затоскует и заскучает, пожалеет, что выносила ему мозг за то, что он профессионал, хороший отец и правильный сын.

Но если даже из-за прибитой короны она сохранит иллюзию правоты, это будет для нее еще хуже.

А вот совсем другая ситуация.

Пропал на неделю, потому что был в запое.

Уехал отдыхать с компанией друзей, а не с ней.

Новогодние каникулы провел, высыпаясь и читая книги.

Здесь вопрос даже не в том, что он “не горит”, а в том, что он бездельник и даже праздный досуг предпочитает без нее.

Чуть лучше ситуация, если отдых с компанией друзей – это спорт, которым он увлечен.

Здесь уже речь идет о его ресурсе, здесь его и ее КП под вопросом, нужно смотреть на весь контекст.

А если это была подготовка к серьезным соревнованиям, например, вопросов нет, речь о его важном деле и его обязательствах.

Обратите внимание. “Высыпаясь и читая книги” – это не ресурс, а релакс. Не притягивайте это к Здоровью и к Учебе, это безделье.

Дела, которые открывают красное поле, должны быть важными, в идеале должны быть связаны с серьезными обязательствами.

Вот тогда вы под защитой, вы в ПРАВЕ, то есть в Красном поле.

Ресурсы – это необходимые для жизни и социально полезные дела. Оставим пока те ресурсы, в которых польза для других вам очевидна, Секс, Транс, Имидж. Там тоже все это есть, но смысл таких ресурсов большинству пока не понятен. Позже все обсудим. Про большинство ресурсов должно быть очевидно, что все они – про полезные дела не только для этого человека, но и для его близких, и для этого партнера тоже, даже если он не осознает.

Открывает Красное поле только то, что является уважительной причиной.

То есть не приехал на день рождения, потому что заболел, уважительная причина.

Не спал сутки до этого по работе, поэтому лег спать, тоже уважительная причина.

А вот всю ночь бухал, чтобы “снять стресс”, не вызывает уважения.

Попробуйте сейчас сами решить такие задачи.

В каком случае Красное поле человека больше, в каком меньше, в каком нет вообще?

1. Женщина в декрете с годовалым ребенком просит мужа отказаться от его запланированного на выходной дела ради ее дела.

Ниже список возможных дел мужа и ее дел. Рассматривать можно в любых сочетаниях.

Муж

– баня с друзьями,

– спортзал,

– починка автомобиля,

– подработка,

– поездка за город к родителям,

– шахматный турнир,

Жена

– обследование у врача,

– день рождения подруги,

– ноготочки,

– шопинг,

– подработка,

– экзамен в вузе.

2. Мужчина отказывается от совместного запланированного отдыха с любимой женщиной из-за:

– нового проекта на работе,

– обострения заболевания,

– потери работы,

– похорон близкого родственника,

– депрессии,

– прибавки лишнего веса,

– проблем с автомобилем и предстоящих трат,

– сомнений, что отдых пройдет хорошо.