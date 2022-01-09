 

Ученые, оставьте шутки — они рождают предрассудки

09.01.2022, 18:34, Разное
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Думаете, сторонники плоской Земли в форме бублика почерпнули эту идею из Ветхого Завета? Как бы не так! Им подарил ее доктор Розенпенис еще в 2008 году. На форуме Flat Earth Theory он в шутку предложил обоснование своей теории, написав:

«Я использовал передовое масштабированное астрофизическое профессиональное академическое программное обеспечение, чтобы создать модель геопончика, самого вкусного небесного тела нашей планеты Земля, покрытой сахарной глазурью».

Короче, «прикололся» доктор, а присутствовавшие с радостью поверили, что наш мир имеет форму массивного пончика с гигантской дырой посередине. Неизвестно, каким образом у «гипотезы» выросли ноги, но она широко разошлась среди сторонников плоской Земли. Знать, испытывали бедняги нехватку научности в собственном мировоззрении.

На том же форуме, но уже в 2012 году еще один сторонник плоской Земли по имени Варауг добавил идее большей наукообразности. Он всерьез утверждал, что, что наша планета — это кольцо или, если пользоваться научной терминологией, тор. Дескать, мы не можем видеть дыру посередине из-за того, что свет изгибается, следуя за кривой тора и делая дыру «невидимой»:

«У меня есть теория, что Земля на самом деле имеет форму тора (бублика). Однако свет искривляется, поэтому мы не можем этого видеть».

Объясняя, почему никто никогда не падал в эту дыру, «теоретик» просит других участников форума представить Землю в виде «пончика с джемом», в направлении которого и действует гравитация. По его словам, день и ночь все еще существуют, потому что Земля в форме пончика совершает оборот каждые 24 часа, а отверстие находится под углом 90 градусов к Солнцу.

Сторонник плоской Земли предполагает, что форма тора образовалась в результате гравитационного притяжения камней, пыли и кусочков космической материи к орбите без центрального фокуса. Это фактически и создало кольцеобразную планету, вращающуюся вокруг пустоты.

Ученые опровергли эту теорию, объяснив, что Солнце не могло бы восходить и заходить так, как оно это делает, если бы Земля имела зияющую дыру посередине, а мы не могли бы видеть день и ночь, как сейчас. Профессор Оксфорда доктор Андерс Сандберг указывает на то, что на Земле, имеющей форму пончика, облака были бы в три раза выше и их толкали бы более сильные ветры. Ну а люди, живущие рядом с дырой, видели бы «двойные времена года», когда лето сменяется зимой и наоборот.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews



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