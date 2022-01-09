 

В Харькове провели учебную капитуляцию

09.01.2022, 17:31, Разное
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Власти Харькова отчитались об успешно проведенных учениях гражданского населения города. Местный комитет обороны поставил целью мероприятия “отработку действий жителей города в случае и во время нахождения в нем агрессора”.

Учения проходили в два этапа. Сначала гражданам объяснили, что можно предпринять в случае захвата населенного пункта: отключить электричество в домах и на предприятиях, вывести из строя водные коммуникации, систему газоснабжения.

“Не у всех есть возможность оперативно выехать из родного города на Запад, такой сценарий мы тоже отработали”, – делится впечатлениями харьковчанин Шевчук.

В таком случае населению рекомендовано спрятать всю украинскую атрибутику и прекратить “шокать”. В случае встречи с российскими оккупантами вести себя вежливо, но прохладно, демонстрировать национальное достоинство, ответить на все интересующие вопросы, в дальнейшем дожидаться освобождения солдатами НАТО.

Во время второго этапа жители города обучались собирать вещи на скорость. Была выбрана случайна квартира в Московском районе города, которую успели эвакуировать за рекордные 13 минут и 42 секунды.

“Это полностью укладывается в пятнадцатиминутные нормативы эвакуации”, – подытожили в комиссии по проведению учений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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