Мнение: Неожиданные итоги

Я думаю, что последствия событий в Казахстане могут стать (как ни странно) для России в определенном смысле позитивными. Перед российской знатью стоит две равнозначные задачи. Первая — угодить хозяевам и провести комплекс мероприятий по переходу к «новой нормальности». То есть — следование всем рекомендациям ВОЗ, террор населения, тотальная вакцинация с последующей цифровизацией населения. Всё как у людей, в общем. Если кто по дороге умрет — тот не вписался.

Вторая задача — транзит власти, который никак пока толком не начнется по причине рисков. Как можно заметить, заявленный в начале 20 года транзит провалился. Изменения в Конституцию, создание параллельных структур власти и управления — всё это оказалось холостым выстрелом, так как внезапно обнаружилось, что теперь на повестке «новая нормальность», а к ней нужно еще перейти, и проводить транзит в соответствии с тем результатом, который и будет достигнут в ходе перехода к этой нормальности.

Проблема в том, что эти два процесса связаны друг с другом и зависят от того, как именно будет проведено решение той и другой задачи.

Теперь же, после краха казахстанской модели транзита (а именно она в разных вариациях просматривалась во всех решениях по российскому транзиту) одна из ключевых задач внезапно «провисает».

Уже понятно, что казахский вариант неприемлем. Назарбаев выдвинул крайне слабого преемника (а слабость Токаева сейчас на фоне кризиса сомнений не вызывает), обставив его своими креатурами и сев рядом, держа в руках кадровые вопросы и вопросы контроля над всей вертикалью. Вроде бы схема логичная и рабочая, но как выяснилось опытным путем, неустойчивая. В азиатских деспотиях система балансов либо не работает, либо работает плохо. Деспот либо обладает всей полнотой власти, либо возникает соблазн отодвинуть его от нее. Что в Казахстане и произошло. Кто там был недоволен сложившимся положением вещей, даже неважно. Важно то, что положение Назарбаева оказалось шатким и его попросту отодвинули. Да, пришлось обращаться за помощью к внешним источникам силы, но в конце концов, кто сказал, что в России будет иначе?

Устроят эпидемию, масштабный теракт или что-то еще и пригласят международных миротворцев для зачистки, как сейчас российский военный спецназ зачищает казахских силовиков — и привет, транзит.

В общем, все предыдущие планы очевидно идут лесом. Главная задача — сохранение власти — вдруг оказывается под угрозой. Не проводить транзит тоже нельзя: Путин не вечен, а возможно, что у него реальные проблемы со здоровьем (то, что он уже не скрываясь сидит в подвале и не вылазит оттуда, разве что по самой важной надобности, вполне намекает). И лучше решить вопрос преемственности власти в рабочем порядке, чем в обстановке кризиса.

Возникает проблема: нужно бросать всё и заниматься транзитом. Новой версией с учетом выявленных проблем и недостатков.

Это ставит под вопрос проведение всех мероприятий по переходу к «новой нормальности». Инерция велика, машина набрала ход, поэтому, конечно, никто ничего останавливать не будет. Но если приоритетной сейчас станет задача преемственности и трансферта власти, то на вакцинацию и цифровизацию будут обращать гораздо меньше внимания, чем ранее. Что на самом деле очень хорошо — Россия и без того безнадежно отставала в этом процессе, а если хотя бы на какое-то время всё будет пущено на самотек, вполне возможно, что мы попросту выпадем из него. Думаю, что нужно посмотреть, что будет сказано в послании Путина, а также на темпы вакцинации в январе-марте. Если они упадут, и упадут сильно — то у нас появляется шанс на провал проекта глобального фашизма в нашей стране. Они, конечно, от нас не отстанут, но ситуация изменится, и изменится сильно.

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