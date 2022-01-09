Это сохранит отношения: почему, согласно приметам, мужчине не нужно мыть посуду

Если вы хотите, чтобы в доме царили взаимопонимание и достаток, следует соблюдать ряд примет, связанных с посудой. Одна из таких примет говорит, что мужчина не должен браться за мытье посуды, если хозяйка находится дома. Народная мудрость подсказывает, как себя вести, чтобы отношения в семье оставались крепкими.

Когда мужчине не нужно мыть посуду

В сущности, на кухне одинаково хозяйничают и мужчины, и женщины. Но считается, что, когда на кухне находится хозяйка, помещение наполняется ее энергетикой. Некоторые приметы говорят, что мужчине не следует начинать без предупреждения мыть посуду, когда на кухне находится женщина, так как в данный момент это ее пространство. Считается, что мужчина своими действиями берет часть женской энергии на себя, что может привести к недопониманию и конфликтам.

Совсем другое дело, если мужчина и женщина будут заниматься мытьем посуды по очереди, согласно предварительной договоренности. А если муж будет мыть посуду, пока жена находится на работе, это может только укрепить их союз.

Почему не следует мыть посуду гостям

Есть приметы, связанные с посудой, которые применяются к гостям. Считается, что на посуде, с которой ели гости и к которой они прикасались, остается их энергия. В соответствии с народными приметами, мыть посуду после застолья должна именно хозяйка, чтобы не только смыть с тарелок чужую энергию, но и заполнить пространство кухни своей энергетикой.

Если же мытьем посуды займется другая женщина, народная мудрость предупреждает, что она может забрать из семьи удачу и достаток.

Приметы касательно мытья посуды гостями

Есть ряд примет, связанных с мытьем посуды, которые касаются не только непосредственно хозяев, но и самих гостей. Вот они:

Если кто-либо из гостей решил помочь хозяйке перемыть все рюмки из-под алкогольных напитков, тем самым он может лишить себя в жизни некоторых радостей. Если женщина, находясь в гостях у мужчины, начала мыть посуду, не исключено, что эти двое вскоре начнут встречаться. Не следует допускать, чтобы гости мыли столовые приборы каждый за собой. Народная примета гласит, что тогда все они могут перессориться. А вот если вы оказались в гостях у своих родственников и решили и помочь с мытьем посуды, это только укрепит между вами хорошие отношения. Если невестка была в гостях у свекрови и стала ей помогать мыть посуду, то это может привести к ее ссоре со своим супругом. Если в гостях помоет посуду замужняя женщина, считается, что она заполнит хозяйскую кухню своей негативной энергией. В этом случае в семье могут возникнуть конфликты и финансовые трудности. Приметы запрещают гостям мыть руки под краном над посудой. В этом случае негативная энергия с рук приглашенных может попасть на хозяйскую посуду.

Как избежать перечисленных неприятностей

Чтобы хозяева чувствовали себя спокойнее, они должны заранее предупредить гостей, чтобы те не думали о немытой посуде и просто наслаждались отдыхом. Отличным вариантом будет наличие в доме посудомоечной машины.

Если же кто-то из гостей проявил инициативу и помыл посуду, ему надо заплатить небольшую сумму денег, чтобы нейтрализовать действие его энергии.