 

Балансируют пропорции и подчеркивают достоинства: как правильно подобрать мешковатые штаны по форме вашего тела

08.01.2022, 22:46, Разное
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Многие девушки считают, что широкие мешковатые штаны помогут скрыть изгибы тела и визуально укоротят ноги, однако на самом деле это совершенно не так. Грамотный выбор брюк, которые будут идеально сидеть по фигуре, помогут сбалансировать пропорции и подчеркнуть все имеющиеся достоинства. Вот как выбрать штаны в зависимости от формы тела девушки.

Фигура «яблоко»

Тело в форме яблока характеризуется небольшими бедрами и объемным бюстом. Кроме того, девушки с такой фигурой имеют широкую талию и плечи, но тонкие руки. Соотношение груди, талии и бедер составляет 4:4:3.

Стоит выбирать прямые и довольно узкие брюки на бедрах. Это поможет сделать фигуру более уравновешенной и красивой. Скрыть все имеющиеся недостатки тела помогут брюки с завышенной талией, а также широкий пояс.

Грушевидная фигура

Девушки с такой формой тела имеют узкие плечи и маленькую грудь, однако при этом широкие бедра. Основной объем сконцентрирован в нижней части тела, а именно в области бедер и ягодиц.

Чтобы сделать фигуру более привлекательной, стоит выбирать широкие мешковатые штаны, чтобы прикрыть голени, которые меньше, чем бедра.

Отличным вариантом станут брюки с завышенной талией без лишних украшений и принтов, а также задних карманов, чтобы не акцентировать внимание на области ягодиц и визуально удлинить ноги.

Фигура в виде песочных часов

С такой формой тела можно носить совершенно любую одежду. Но если хочется еще больше подчеркнуть имеющиеся изгибы, стоит выбирать штаны, выполненные из эластичных и легких материалов с завышенной талией.

Чтобы визуально сделать талию еще более тонкой, стоит использовать тонкий ремень.

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Фигура в виде перевернутого треугольника

Отличительной чертой такой фигуры является то, что плечи значительно шире, чем бедра, а талия узкая.

Для такого типа телосложения отличным вариантом станут мешковатые брюки. Стоит выбирать штаны с декоративными элементами, обращенными вниз, чтобы можно было несколько сбалансировать пропорции тела.

Фигура в виде прямоугольника

У многих девушек с прямоугольной формой тела прямая талия, ширина бедер такая же, как и ширина плеч, а руки и ноги стройные.

Для такой фигуры просто идеально подойдут подвернутые брюки, которые помогут продемонстрировать узкие лодыжки. Мягкая ткань поможет несколько смягчить угловатую форму тела.

Кроме того, стоит правильно подобрать аксессуары, которые помогут подчеркнуть пропорции фигуры. Это будет выглядеть максимально гармонично.



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