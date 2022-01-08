 

Мечты сбываются (не совсем) – Личное мнение

08.01.2022, 21:38, Разное
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Я не знаю, чем прославился футболист Малафеев, но у мужика — хорошее чувство юмора.

Вместо того, чтобы кататься на лыжах с моделью-блондинкой, он засел в баре с гОленькой Бузовой и постит оттуда смешные фоточки:


Фото: Соцсети

Кайфуем, говорит Малафеев, и очевидно не врёт. Фужеры полны, гОленька собирается замуж.

Тело к телу — так бы я назвала эту изумительную фотографию, которая есть в каждом семейном фотоальбоме.

Нет, глядя на лицо гОленьки, я бы не взялась её осуждать. Малафеев — пусть и бывший, но какой-никакой футболист.

Вон, как жарко льнёт он корпусом, спутав гОленьку и с полузащитницей. Того и гляди, вот-вот поймает оба её мяча.

Судя по позе, гОленька и сама не против, чтобы её наконец поймали. Личико косенькое, брыльки обрюзгли — чего зря время терять?

Так выпьем же за — и за то, и за это. Прижми меня крепче, мужчина с дерзким оскалом тигра!

Зачем Малафеев выложил фотографию слабо уфотошопленной гОленьки, даже не спрашивайте — я не знаю. Может быть, хотел быстрее похвастать трофеем. Возможно, что и вовсе не знал, как нужно правильно подтянуть лицо престарелой девушки на затылок в фоторедакторе.

К чему это я? Одна фотография, а столько мыслей. Смотрю на неё и думаю: как удивительно порой исполняются тайные желания человека! Лет 10 назад гОленька только мечтать могла попасть из Дома 2 в Куршевель.

Туда брали красивых, а гОленька плакала, глядя на своего тогдашнего. Думала, настанет ли время, когда и меня отвезут в Куршевель?

И кто бы мог подумать — сбылось!

Правда, с некоторыми оговорками: ехать пришлось на свои, вместо олигарха — Малафеев, а перспективы замужества (или хотя бы просто потрахаться) скатились к нулю.

Бойтесь исполнения своих мечт. Впрочем, бывает и хуже — вон, Боньке, кроме как лайкать чужое несчастье, вообще ничего не осталось.

Чего хотели 10 лет назад? Сбылось? И как вам?

Источник: Лена Миро



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