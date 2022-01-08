Экс-главу комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по делу о госизмене

В Казахстане задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов по делу о госизмене (ст.175 ч. 1 УК РК). Об этом сообщается на сайте КНБ.

В сообщении уточняется, что «досудебное расследование по факту государственной измены» было начато 6 января.

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — говорится в пресс-релизе КНБ.

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О том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Масимова стало известно в ночь с 5 на 6 января. Новым главой КНБ назначили Ермека Сагимбаева, который ранее занимал пост начальника службы государственной охраны.

В тот же день Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана вместо первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

С 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год Масимов занимал должность премьер-министра Казахстана. В 2016 году Масимов стал главой КНБ.

В Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули на фоне роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались — они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение в нескольких регионах страны.

5 января Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». ОДКБ сообщила, что направила миротворческий контингент в Казахстан, от РФ туда вошли вошли подразделения ВДВ.

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