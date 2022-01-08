Милявская призвала фанатов «не вестись» на знаменитые марафоны

Лолита Милявская прокомментировала интервью Ксении Собак, которое она взяла у Елены Блиновской, автора курсов «Марафон желаний». Певица призвала своих фанатов «не вестись» на подобные челленджи, чтобы сохранить собственное здоровье.

На фоне этого Милявская рассказала, что недавно ей на почту пришло предложение, в котором предлагалось сотрудничество с некой компанией в вопросе похудения и интервального голодания. Она должны была предложить своим подписчикам за 1 доллар поучаствовать в марафоне, заплатив аналогичную сумму и самостоятельно. Певица призвала фанатов следить за своим здоровьем и не поддаваться таким призывам, ведь организаторы марафона заработают миллионы долларов, а участники – проблемы со здоровьем. Певица считает, что в мире есть только одно чудо – жизнь, которую дарят детям родители. Все остальное обман, в числе которых и вышеуказанные марафоны.

Далее Милявская в шутку предложила своим фанатам перевести ей на карту по 1 рублю, чтобы она купила себе средство от похмелья, ведь праздники начались отлично. Таким образом она намекнула на аналогичные слова Блиновской, которая после такой просьбы «утром проснулась с 2,5 миллионами на счету».

Фанаты поблагодарили певицу за откровенность и попытки уберечь своих поклонников. Многие написали слова благодарности в комментариях под постом. Также фолловеры не упустили возможности поздравить своего кумира с новогодними праздниками.