Какие обследования пройти после COVID-19: пошаговая инструкция
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Обследования после тяжелого течения COVID-19
Если вы попали в больницу с коронавирусной инфекцией, в течение двух недель после выписки Елена Поликанова рекомендует сдать:
- общий химический анализ крови;
- C-реактивный белок;
- ферритин;
- базовую коагулограмму;
- Д-димер.
Все эти анализы позволяют определить маркеры воспаления, дефицит железа и возможные нарушения свертываемости крови.
Важно!
Если есть высокий риск тромбообразования, необходимо сделать УЗИ глубоких вен нижних конечностей, а через месяц повторно сдать Д-димер.
Обследования после амбулаторного лечения
Тем, кто перенес коронавирус легко и лечился дома, после выздоровления стоит пройти:
- электрокардиограмму (ЭКГ);
- УЗИ сердца (ЭХО-КГ);
- при необходимости — проверку функции дыхания.
Если вас беспокоят какие-то постковидные проявления, стоит начать с посещения грамотного терапевта, считает Поликанова. С неврологическими симптомами — усталостью, головной болью, снижением когнитивных функций — к неврологу. С кардиологическими — тахикардия, одышка после физической нагрузки — к кардиологу.
«В целом, сейчас все доктора хорошо ознакомлены с проявлениями и последствиями коронавируса, в медицинском мире эти вопросы постоянно изучаются и обсуждаются на вебинарах. К сожалению, получить качественную помощь и обследование в районной поликлинике очень сложно. Там у врачей очень тяжелые условия труда, и за положенные 12-20 минут специалисту сложно уделить необходимое внимание пациенту с последствиями нового заболевания. Возможно, придется искать специалиста за деньги».
Поликанова Елена Борисовна
эксперт
Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н.
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