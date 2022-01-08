 

Какие обследования пройти после COVID-19: пошаговая инструкция

08.01.2022, 17:26, Разное
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Обследования после тяжелого течения COVID-19

Если вы попали в больницу с коронавирусной инфекцией, в течение двух недель после выписки Елена Поликанова рекомендует сдать:

  • общий химический анализ крови;
  • C-реактивный белок;
  • ферритин;
  • базовую коагулограмму;
  • Д-димер.

Все эти анализы позволяют определить маркеры воспаления, дефицит железа и возможные нарушения свертываемости крови.

Важно!

Если есть высокий риск тромбообразования, необходимо сделать УЗИ глубоких вен нижних конечностей, а через месяц повторно сдать Д-димер.

Обследования после амбулаторного лечения

Тем, кто перенес коронавирус легко и лечился дома, после выздоровления стоит пройти:

  • электрокардиограмму (ЭКГ);
  • УЗИ сердца (ЭХО-КГ);
  • при необходимости — проверку функции дыхания.

Если вас беспокоят какие-то постковидные проявления, стоит начать с посещения грамотного терапевта, считает Поликанова. С неврологическими симптомами — усталостью, головной болью, снижением когнитивных функций — к неврологу. С кардиологическими — тахикардия, одышка после физической нагрузки — к кардиологу.

 

«В целом, сейчас все доктора хорошо ознакомлены с проявлениями и последствиями коронавируса, в медицинском мире эти вопросы постоянно изучаются и обсуждаются на вебинарах. К сожалению, получить качественную помощь и обследование в районной поликлинике очень сложно. Там у врачей очень тяжелые условия труда, и за положенные 12-20 минут специалисту сложно уделить необходимое внимание пациенту с последствиями нового заболевания. Возможно, придется искать специалиста за деньги».

Поликанова Елена Борисовна

эксперт

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н.



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