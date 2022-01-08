 

“Чтобы не ставили туда VPN”: 89-летний член Совфеда предложил ввести штрафы за неопломбированные роутеры

08.01.2022, 16:31, Разное
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89-летний член Совета Федерации Борис Глебин придумал способ пресечь посещение россиянами запрещённых сайтов – он предложил пломбировать роутеры и ввести штрафы за использование неопломбированного устройства с конфискацией орудия преступления.

По словам сенатора, нельзя игнорировать проблему – сотни тысяч людей безнаказанно ознакамливаются с запрещённой информацией, что ведёт к подрыву авторитета партии (Глебин не уточнил, какой именно) и ставит под угрозу социальную стабильность.

“Эти роторы (так в оригинале – прим.) все должны быть под пломбами, чтобы не ставили туда VPN. На приём, на передачу, любое такое устройство должно быть под строгой отчётностью. И если пломбы нет, то выявлять, штрафовать, сам аппарат такой под пресс сразу, мало ли что он в эфир транслирует. Чтобы без этого у нас всего”, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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