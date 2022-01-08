 

Кардиолог назвала самый полезный хлеб для сердца и сосудов

08.01.2022, 14:16, Разное
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Кардиолог Анна Кореневич назвала самый полезный хлеб для сердца и сосудов. Речь идет о хлебобулочном изделии из отрубей с высоким содержанием клетчатки.
По словам Кореневич, нежелательным продуктом в рационе считается сахар. Речь идет не только о продукте, который добавляют в чай, но и о том, который присутствует в выпечке, хлебе и так далее. Дело в том, что такие продукты обладают высоким гликемическим индексом за счет быстрых углеводов. При регулярном употреблении сладостей человек больше других подвергается риску развития атеросклероза, заболеваний сосудов и сердца. Кардиолог считает, что употребление хлеба является банальной привычкой, а не необходимостью, поэтому от него смело можно полностью отказаться. Если же человек не может решиться на это, то предпочтение стоит отдавать домашнему хлебу с отрубями и высоким содержанием клетчатки.

Кардиолог пояснила и о том, что в новогодние праздники можно позволить себе употребление разных продуктов. Дело в том, что единичные случаи отхождения от диеты не принесут вреда, ведь опасным является регулярное злоупотребление вредной едой. В случае, когда у человека имеются сердечно-сосудистые недуги, лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Источник: zanmsk.ru



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