 

Мнение: Благодарность

08.01.2022, 11:06, Разное
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Казахстанская «Единая Россия» – партия «Нур Отан» на последних «выборах» получила 71 процент голосов. До этого народная поддержка зашкаливала вообще за 90 процентов. Тем не менее в ходе протестов ее офис подвергся разгрому, а главное — она вообще никак не обозначилась в последние дни.

Понятно, что партийное строительство для деспотии носит сугубо декоративный характер. Тот самый карго-культ. У всех есть, почему бы и нам не заиметь какую-нибудь завалящую партию власти?

Практической ценности в этих странных образованиях, конечно, нет никаких. Они не являются ни парламентскими партиями, как на Западе, ни инструментом контроля над элитой, как в СССР. Исключение из партии в советском варианте предваряло изгнание с административного поста. Сейчас из партии исключают уже после того, как решение о дисквалификации принимается на административном уровне. То есть — и в этом смысле партия не при делах. Как известная субстанция в проруби.

«Нур Отан», скорее всего, никто запрещать не будет, тем более, что ее номинальным вождем сегодня является Токаев. Но все дутые цифры на «выборах» перечеркиваются внешним видом благодарности избирателей, которую они выразили в ходе событий января.

Думаю, что «Единую Россию» у нас отметят точно так же. А в случае каких-то серьезных по-настоящему событий членство в этой разрешенной пока в России группировке станет даже отягчающим признаком. И никакие предыдущие нарисованные проценты в расчет не пойдут.

Источник: Эль Мюрид



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