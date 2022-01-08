Тиктокерша загадочно скончалась после того, как заявила, что голоса в ее голове замолчали

Канадская женщина-блогер с сервиса TikTok внезапно скончалась вскоре после того, как загрузила видео с заявлением о том, что голоса в ее голове замолчали.

36-летняя Кэндис Мерли была достаточно популярной блогершей на видеосервисе TikTok, на Западе подобных людей называют инфлюенсером (это тот, кто имеет какое-то влияние на общество).

За два дня до своей смерти Кэндис – мать-одиночка, загрузила коротенькое видео со словами “Я ненавижу, когда голоса в моей голове замолкают, потому что тогда я не знаю, какое чертовское дерьмо может произойти”.

До этого странного видео Кэндис не загружала ничего необычного. У нее была серия рождественских клипов, в которых Мёрли играла со своим котом по кличке Стэш и угощалась пивом, желая публике “счастливого Нового года”.

На момент смерти у Кэндис Мерли было около 17 тысяч подписчиков, но после того, как она скончалась и ее видео о “голосах” стало вирусным, количество подписчиков резко возросло до 32 тысяч.

Через два дня после видео о “голосах в голове” на страничке сайта GoFundMe, который занимается сбором благотворительных средств, появился пост от сестры Кэндис – Марши Макэвой.

“Мы получили некоторые новости, которые никто не хочет слышать, сегодня вечером мы потеряли огромную часть нашей семьи, мою сестру Кэндис. Это было очень неожиданно, и наши сердца разрываются на части. Кэндис была так полна жизни и всегда жила по-своему”, – написала Марша.

По какой-то причине она не указала причину смерти своей сестры, что довольно необычно, так большинство собирателей средств на GoFundMe публикуют подробные посты о том, по какой причине им нужны деньги и поддержка.

За несколько дней было собрано более 17 тысяч долларов, которые, как написала Марша, пойдут на покрытие расходов на похороны Кэндис Мерли, а оставшиеся деньги будут переданы в доверительное управление сыну Кэндис – Максвеллу.

Тем временем подписчики Кэндис с TikTok обсуждали что могло стать причиной ее смерти и искали связь ее кончины с ее загадочным последним видео.

Некоторые предположили, что Мерли умерла из-за употребления наркотиков, и раскритиковали TikTok за “прославление ее зависимости”.

“Многие люди здесь действительно сосредоточены на онлайн-издевательствах и негативных комментариях, которые получила Кэндис. Да, это определенно была серьезная проблема, но, пожалуйста, не игнорируйте тот факт, что это явный признак того, что психические заболевания, зависимости и злоупотребление психоактивными веществами могут сделать с человеком”, – написал пользователь с ником Not Benard.

Другой комментатор добавил:

“Любой, кто наблюдал за ней в последнее время и говорит: “Она просто развлекалась” или “Она выглядела такой счастливой” и “Ну и что, если она принимает наркотики или пьет”, должен действительно подумать о том, что здесь произошло и осознать, что вред могут нанести не только негативные комментарии, но и то, что люди закрывают глаза”.

Между тем, некоторые другие выдвигали куда более причудливые гипотезы об одержимости, психических болезнях, “запрограммированной смерти” и других теориях заговора.

К счастью, львиная доля комментариев выражала просто соболезнования и писала о том, какой милой была Кэндис.