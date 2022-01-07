 

Мнение: Более 40% американцев не верят, что Байден законный президент США

07.01.2022, 21:16, Разное
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Байден нелегитимен

Согласно опросу, проведённому порталом Axios и центром Momentive, более 40% американцев не верят, что Джо Байден пришёл к власти законным путём.

6 января 2021 года толпа радикально настроенных сторонников Дональда Трампа захватила Капитолий США. Потерпевший поражение экс-президент поставил под сомнение победу Джо Байдена на президентских выборах. Спустя год после драматических событий американское общество всё ещё переживает глубокий раскол. Опрос, проведённый порталом Axios и центром Momentive, показал, что более 40% американцев не верят в легитимность победы Байдена на выборах, сообщает Der Spiegel.

По данным опроса, лишь 55% респондентов предполагают, что кандидат от Демократической партии пришёл к власти законным путём. Год назад портал Axios провёл аналогичный опрос. С тех пор значения практически не изменились. Незадолго до захвата Капитолия 58% опрошенных заявляли, что признают Байдена легитимным победителем президентских выборов.

Несмотря на инаугурацию Байдена, штурм Капитолия и многочисленные расследования, разоблачающие экс-президента, опрос показал, что у граждан США остаются серьёзные сомнения. «Прискорбно наблюдать, что шокирующее событие, свидетелями которого мы все стали в прошлом году, не изменило восприятие людей», — заявила Лаура Вронски, исполнительный директор центра Momentive.

Опрос показал, что большинство граждан США ожидает, что события, подобные штурму Капитолия, повторятся в ближайшие годы. Толпа радикально настроенных сторонников Трампа ворвалась в Капитолий год назад, когда там должны были быть утверждены результаты президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года.

https://russian.rt.com/inotv/2022-01-07/Spiegel-spustya-god-posle-shturmaк – цинк
https://www.spiegel.de/ausland/joe-biden-mehr-als-40-prozent-zweifeln-laut-umfrage-an-rechtmaessiger-wahl-a-8fbb7e6d-3659-4918-a530-2d70b233227c – оригинал на немецком

Президент Белоруссии в Польше Светлана Тихановская заявила, что американские чиновники и военные не должны выполнять приказы человека, который узурпировал власть и сфальсифицировал результаты выборов.

Источник: Colonel Cassad



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