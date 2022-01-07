Петербургский суд потратил 290 тысяч рублей на специалиста, который объяснил концовку “Евангелиона”

Петербургский районный суд провел заседание по иску прокуратуры против аниме сериалов, которые, по словам следователей, вызывают жестокость среди молодежи и пропагандируют нетрадиционные ценности. На этот раз рассматривались такие тайтлы как “Моя геройская академия” и “Евангелион” и “Убийца Акаме”.

Для вынесения объективной оценки материалу судья решил вместе с помощникам пересмотреть сериалы на предмет обвинений. Спустя две недели на заседании вынесли окончательные приговоры “Моей геройской академии” за пропаганду гомосексуализма и “Убийце Акаме” за пропаганду жестокости. Оба аниме запретили для показа на территории РФ. Ещё одному сериалу судья не сумел дать окончательную оценку из-за того, что не осмыслил последнюю сцену.

Для окончательного вердикта в суд пригласили петербургского аниме-эксперта, владельца кафе “Трусики Мику” Виталия Омежного. Заседание продлилось 7 часов, пока Виталий объяснял скрытый смысл концовки и библейские отсылки, оставленные автором аниме. По итогу слушания судья решил также запретить “Евангелион” в России из-за дискриминации и оскорблении чувств верующих христиан.

Расходы двухнедельного судебного процесса взял на себя бюджет Санкт-Петербурга. Приглашенный эксперт получил выплату 290 тысяч рублей за профессиональную консультацию в суде.

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