Петербургский суд потратил 290 тысяч рублей на специалиста, который объяснил концовку “Евангелиона”
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Петербургский районный суд провел заседание по иску прокуратуры против аниме сериалов, которые, по словам следователей, вызывают жестокость среди молодежи и пропагандируют нетрадиционные ценности. На этот раз рассматривались такие тайтлы как “Моя геройская академия” и “Евангелион” и “Убийца Акаме”.
Для вынесения объективной оценки материалу судья решил вместе с помощникам пересмотреть сериалы на предмет обвинений. Спустя две недели на заседании вынесли окончательные приговоры “Моей геройской академии” за пропаганду гомосексуализма и “Убийце Акаме” за пропаганду жестокости. Оба аниме запретили для показа на территории РФ. Ещё одному сериалу судья не сумел дать окончательную оценку из-за того, что не осмыслил последнюю сцену.
Для окончательного вердикта в суд пригласили петербургского аниме-эксперта, владельца кафе “Трусики Мику” Виталия Омежного. Заседание продлилось 7 часов, пока Виталий объяснял скрытый смысл концовки и библейские отсылки, оставленные автором аниме. По итогу слушания судья решил также запретить “Евангелион” в России из-за дискриминации и оскорблении чувств верующих христиан.
Расходы двухнедельного судебного процесса взял на себя бюджет Санкт-Петербурга. Приглашенный эксперт получил выплату 290 тысяч рублей за профессиональную консультацию в суде.
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