Мнение: Куда пропал Назарбаев?

2 января в Казахстане начались акции протесты. А за пять дней до начала протестов и за три дня до Нового 2022 года Владимир Путин принял в Константиновском дворце Санкт-Петербурга Нурсултана Назарбаева.

На сайте Кремля Назарбаева назвали Лидером нации. Именно так, слово Лидер – с прописной буквы Л.

Путин сказал Назарбаеву:

– Мы очень рады Вас видеть в России, в Петербурге. Спасибо, что приехали. Должен сказать – собственно говоря, Вы это хорошо знаете, – всегда, когда с коллегами собираемся практически по любому вопросу развития Евразэс, Евразийского экономического союза, всегда вспоминаем о том, что эта идея принадлежит Вам. И мы все Вам очень благодарны за то, что Вы выступили инициатором создания этого союза и его движущей силой на протяжении достаточно большого количества лет – во всяком случае, до тех пор, пока он не встал реально на ноги.

Назарбаев ответил Путину:

– Спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение прибыть сюда в качестве почётного председателя Евразийского экономического союза. От имени Казахстана приедет наш президент Касым-Жомарт Токаев для решения всех вопросов. Но я как почётный [председатель], как самый опытный, как свидетель истории буду в этом участвовать. [Неформальный саммит] СНГ сейчас, да? Я один остался из тех, кто создавал СНГ – в Алма-Ате в 1991 году в декабре месяце, и я помню, как это случилось. Теперь благодаря Вашему предложению меня избрали почётным председателем. Евразийский экономический союз состоялся, мы отметим уже семь лет, и все в этом убеждаются, несмотря на пандемию, – Вы правильно сказали….

….Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, поздравляю с наступающим Новым годом. Прошедший год был для нас годом 30-летия независимости [Казахстана] – и для многих других. Для вас был год выборов в Думу. И со всеми этими тяжёлыми событиями, которые происходят, – конфронтация против России коллективного Запада, я представляю, какая у вас сейчас мощная нагрузка.

…А между Казахстаном и Россией отношения образцовые.

Мы выстроили с вами особые отношения. Я надеюсь, что так оно будет продолжаться и при новом президенте, потому что мы соседи, богом данные друг другу, и от этого отходить нам нельзя, это во взаимных интересах.

Стенограмма встречи Путина с Назарбаевым здесь, оттуда же и фотографии.

И мне интересно, куда пропал Нурсултан Назарбаев? Почему Лидер нации до сих пор не обратился к нации? НА встрече с Путиным 28 декабря 2021 года Назарбаев выглядел здоровым и бодрым. Поэтому версию, что Назарбаев прихворнул, по-моему, можно даже не рассматривать… Назарбаев живой вообще? А если живой, то где сейчас находится? Остался в Казахстане? Или эвакуирован в Россию?

И еще, судя стенограмме встречи Путина с Назарбаевым, ни президент России, ни Лидер нации даже не догадывались, что начнется в Казахстане всего через несколько дней.

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