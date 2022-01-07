 

Эта собака гарантировано поднимет вам настроение в самый холодный зимний день

07.01.2022, 10:44, Разное
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В социальных сетях завирусилось видео, в котором пес радостно прогуливается по заснеженной загородной улице.

Несмотря на морозную погоду в ролике, оно дарит массу теплых и радостных эмоций, ведь забавная походка и бодрое настроение четвероногого с первых секунд вызывает улыбку.

@fenixlumiere How does a #dog know how to prance in time to the music?! I guess he’s just #InTheMood?! #prancingdog #dancingdog #snowdog #winterwonderland #husky ♬ In The Mood — Glenn Miller

Короткий ролик смог порадовать множество интернет-пользователей и продолжает активно набирать популярность в сети.

«Я просто в восторге!»

«Теперь я буду смотреть это видео каждое утро»

«Собака идеально прыгает в такт музыки»

«Мне кажется, что после пятого просмотра я сам прыгаю в такт с псом»



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