Мнение: Психологика Событий. №21. Казахстан и Пашинян. Продолжение

Между первой и второй – перерывчик небольшой! Продолжаем рассказ о казахских событиях и самом Казахстане. Впрочем, на этот раз нас более всего интересует… Пашинян, который вроде как лидер совсем другого, крохотного государства, не имеющего к Казахстану вообще никакого отношения. Как так получилось, что именно Пашинян формально (как председательствующий в ОДКБ) выступил инициатором “вооруженной помощи Казахстану”? Ведь он сам пришел к власти в результате совершенно аналогичной “цветной революции”! Зачем ему это?

И почему Россия так резко переменила мнение: еще утром Песков уверял, что “казахи сами разберутся”, а вечером уже объявили о вводе войск? Из-за чего вдруг “передумали”? Или кто-то ПОМОГ “передумать? Причем кто-то настолько могущественный, кто и Пашиняна, и Путина может втравить в абсолютно ненужную обоим воинскую операцию?