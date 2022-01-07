 

Мнение: Психологика Событий. №21. Казахстан и Пашинян. Продолжение

07.01.2022, 3:40, Разное
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Между первой и второй – перерывчик небольшой! Продолжаем рассказ о казахских событиях и самом Казахстане. Впрочем, на этот раз нас более всего интересует… Пашинян, который вроде как лидер совсем другого, крохотного государства, не имеющего к Казахстану вообще никакого отношения. Как так получилось, что именно Пашинян формально (как председательствующий в ОДКБ) выступил инициатором “вооруженной помощи Казахстану”? Ведь он сам пришел к власти в результате совершенно аналогичной “цветной революции”! Зачем ему это?

И почему Россия так резко переменила мнение: еще утром Песков уверял, что “казахи сами разберутся”, а вечером уже объявили о вводе войск? Из-за чего вдруг “передумали”? Или кто-то ПОМОГ “передумать? Причем кто-то настолько могущественный, кто и Пашиняна, и Путина может втравить в абсолютно ненужную обоим воинскую операцию?

Источник: Размышления вольного социолога



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