Мнение: Шугалей о выборах в Ливии

Шугалей о выборах в Ливии

Как я уже говорил, выборы в Ливии были сорваны. И они не состоятся ни 24 января, ни 11 февраля, ни в любую иную дату, которую вы могли слышать. Происходит это потому, что в Ливии реализуется афера мирового масштаба.

Стефани Уильямс (спецпредставитель Генсека ООН, если кто не помнит) со своим правительством Дбейбы и Высшей избирательной комиссией полностью провалили главную цель их работы в стране – организацию выборов президента Ливии 24 декабря 2021 года!

В чем же афера? В том, что срыв избирательной кампании – это дело запланированное. И осуществляется оно при полной поддержке высших чиновников ООН и некоторых крупных европейских политиков. Выборы им не нужны. Стефани Уильямс прислали просто для имитации процесса.

Она продолжает отстаивать право на существование дискредитированного и неэффективного правительства Дбейбы, чтобы иметь возможность контролировать деньги от продажи ливийской нефти, которые уходят «в правильные» карманы кукловодов из международного сообщества. Стефани сама часть этой коррупционной схемы по разворовыванию ливийских нефтяных доходов.

Страну грабят, и остановить это может только формирование сильного правительства, которое пресечет иностранное вмешательство и прекратит фактическую оккупацию Ливии.

Наблюдаем за развитием событий, но, уверяю вас, выборы в Ливии не состоятся.

https://t.me/max_shugaley/306 – цинк

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