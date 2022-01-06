Мнение: Сколько погибнет мирных жителей Казахстана?

МВД Казахстана заявило, что протестующих, которые откажутся сложить оружие, «ждет уничтожение».

Думаю, что не обманут, будут уничтожать. При этом, уничтожать будут именно мирных протестующих. А не тех, кто громил магазины и банки, кто нападал на силовиков, убивал и калечил сотрудников МВД и военнослужащих Нацгвардии. Эти-то, скорей всего, уже попрятались…

Пишут, что уже погибли 18 казахстанских силовиков. 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии пострадали. Сколько убито и покалечено мирных протестующих, информации пока нет. Как нет и информации о том, сколько ликвидировано мародеров и провокаторов.

Но уже есть информация об обстреле сотрудников телеканала «Алматы». У них не было оружия. Они ехали в городской акимат для съёмки видеообращения акима города Бакытжана Сагинтаева к горожанам «после очистки внутри акимата».

Около 23.00 у резиденции президента, которая находится вблизи здания акимата, сьемочная бригада попала под обстрел казахстанских силовиков. Погиб водитель. Ранения получил журналист, его госпитализировали (отсюда).

Боюсь, что количество жертв среди мирного населения будет исчисляться тысячами. Потому что у силовиков Казахстана сегодня развязаны руки. И не только потому, что погибшие и раненные есть и среди силовиков. Куда более серьезный фактор, «мотивирующий» огонь на поражения, это то, что у силовиков Казахстана появилась возможность переложить ответственность на «миротворцев» ОДКБ, мол, по протестующим стреляют контрактники, прибывшие из России ,Беларуси, Армении, Таджикистана.

Хотелось бы, чтобы мой прогноз не сбылся…

Фотография отсюда

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