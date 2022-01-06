 

Бузова, которой нет, и тигрёнок – Личное мнение

06.01.2022, 20:22, Разное
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Я устала повторять: «Животные — это не атрибутика, а живые существа, испытывающие целый ряд общих с нами эмоций». Оставьте их, пожалуйста, в покое.


Фото: Соцсети

В момент фотосессии с тигрёнком нашей гОленьке, видимо, даже эта простейшая мысль оказалась недоступна.

Ухватила под мышки уставшего малыша и изображает новогоднее счастье. Год тигра же! Как же войти в него без фотосессии с тигрёнком?

Да, очень просто!

Хочется тебе дурацкую фотосессию? Обложись плюшевыми тиграми, как это сделала Глюкоза, и шаблонно поздравляй салатниц или нудно подводи свои никому неинтересные итоги.


Фото: Соцсети

Это, конечно, оскорбит разум тех, у кого он есть, но прямого вреда никому не причинит.

Место тигрёнка — не под софитами, от которых он безуспешно пытается закрыть глаза лапкой, и не в цепких пальцах Бузовой.

Место тигрёнка — под грудью мамы, на воле. Не там, куда его привезли фотографироваться к тщеславной гОленьке.

Это во-первых.

Во-вторых, Бузова, ты себя в зеркало давно видела? Без фильтров и фотошопа, а как есть?

Вот кадры с твоего недавнего выступления.


Фото: Соцсети

На них я вишу, как минимум, сильно уставшую, возрастную женщину с отёкшим лицом.

Рот расхлябан, морщин — много, птоз жуткий.


Фото: Соцсети

Чисто внешне ты даже на мамашу той виртуальной, не существующей в реальности девчонки, которая ухватила тигрёнка, не тянешь.

Бузова, ты стремительно дурнеешь. Лично мне на тебя больно смотреть. И больно, и страшно, и жалко тебя.

Но тигрёнка мне всё же жальче.

Просто потому, что выбор образа жизни, который совершенно недвусмысленно отпечатывается на твоём отёкшем лице, ты делаешь сама. А тигрёнок фотографироваться с тобой не выбирал.

В новом году, в канун Рождества я обращаюсь к вам с просьбой, мои хорошие: не используйте животных в развлекательных целях, пожалуйста.

Договорились?

Источник: Лена Миро



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