Мнение: Психологика событий. № 20. О Казахстане. Начало

Сейчас все, кому не лень, говорят и пишут о Казахстане. Включусь и я – при том, что я вовсе не “казаховед”. Я – социолог, политтехнолог и психолог, мне довелось какое-то время поработать и в Казахстане, и вообще в Средней Азии – и я рад снова приветствовать вас на своем канале “Психологика событий”, посвященном Новой Нормальности во всех ее проявлениях. Сегодня – первый “казахский” выпуск, думаю, их будет еще несколько. Я знаю о Казахстане не больше вашего, но уверен, что вы услышите, сейчас и далее, много нового и любопытного.

В первом выпуске – пара слов о текущей ситуации: что произошло, какова роль Токаева, почему Россия опять наступает на те же самые грабли, по которым она вдоволь натопталась в 19 и 20 веках.