Автоэксперты сообщили о действиях при заморозке замка

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06.01.2022, 18:08, Разное
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В зимний период водители сталкиваются с замёрзшими замками машин. Специалисты дали полезные советы, что делать в таких ситуациях.
Зима не радует владельцев транспортных средств, ведь они часто не могут попасть в свой автомобиль из-за примерзания замков. Для избежания таких неприятностей элементы и резиновые уплотнители нужно обработать смазкой на силиконовой основе, а петли и запорные механизмы – адгезивной смазкой. Следует помнить и про обработку крышек капота и багажника, для которой понадобятся универсальные смазки.

Когда двери замёрзли, и их уже не открыть, помощниками будут разного характера размораживатели. Можно приобрести «жидкий ключ», который подействует в течение пяти минут. Нужно всего лишь носик баллона вставить в ячейку и залить жидкость внутрь. Спирт и настойка из ягод боярышника тоже могут стать полезными в этом случае.

Опытные водители стараются также держать возле себя брелок, предназначенный для размораживания замков. Механизм работает от пальчиковых батареек и снабжён металлическим жалом, которое продвигается после нагрева этого изделия. Брелок устанавливается в личинку замка, тем самым помогая быстрее разморозиться.

Эксперты напоминают, что не следует со всей силой дёргать ручку дверей, потому что так можно повредить лакокрасочное покрытие или сломать замки и ручки.

Источник: rg.ru



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