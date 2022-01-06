 

Яна Рудковская опубликовала трогательное поздравление сыну в день рождения

06.01.2022, 18:08, Разное
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Рудковкая написала для сына красивое поздравление в день его 9-летия. Женщина хочет, чтобы все заветные желания мальчика исполнялись.
Яна Рудковская не могла не поздравить своего юного фигуриста и написала ему душещипательные слова.

«С днем рождения, Санечка! С днем рождения, наш сильный и храбрый Щелкунчик!», – такой текст был в описании к фото сыночка.

Женщина пожелала Гном Гномычу исполнения всех желаний. Звездные родители гордятся успехами мальчика и всегда поддерживают его. В профиле появилась фотография мальчика в образе Щелкунчика. Это образ из ледового шоу, где Саша сыграл главную роль.

Подписчики Рудковской в Instagram-профиле не остались в стороне. Они пожелали мальчику крепкого здоровья и счастья.



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