Яна Рудковская опубликовала трогательное поздравление сыну в день рождения

Рудковкая написала для сына красивое поздравление в день его 9-летия. Женщина хочет, чтобы все заветные желания мальчика исполнялись.

Яна Рудковская не могла не поздравить своего юного фигуриста и написала ему душещипательные слова.

«С днем рождения, Санечка! С днем рождения, наш сильный и храбрый Щелкунчик!», – такой текст был в описании к фото сыночка.

Женщина пожелала Гном Гномычу исполнения всех желаний. Звездные родители гордятся успехами мальчика и всегда поддерживают его. В профиле появилась фотография мальчика в образе Щелкунчика. Это образ из ледового шоу, где Саша сыграл главную роль.

Подписчики Рудковской в Instagram-профиле не остались в стороне. Они пожелали мальчику крепкого здоровья и счастья.