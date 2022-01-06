Регина Тодоренко показала себя и мужа в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь осталась позади, но разговоры знаменитостей российского шоу-бизнеса никак не стихают. Все обсуждают праздник. Телеведущая Регина Тодоренко не осталась в стороне и даже оригинально пошутила на эту тему.

Совместно со своим мужем Владом Топаловым Тодоренко продемонстрировала последствия празднования Нового года для мужчины и женщины. Кадры появились в ее Instagram-профиле.

На первой фотографии был изображен ее супруг в новогоднюю ночь, выглядевший весьма презентабельно. На следующем кадре появляется Тодоренко, но не в самом лучшем виде. Праздничный макияж испорчен, укладке пришел конец. Телеведущая пошутила, что праздновали они с мужем вместе, а выглядел совершенно по-разному. Праздник проходит одинаково, а последствия разные.

Источник: 7days.ru