 

Поклонники назвали Кристину Орбакайте точной копией Аллы Пугачевой

06.01.2022, 17:22, Разное
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Популярная российская певица Кристина Орбакайте пояснила своим подписчикам о съемках новогоднего концерта. Посетители ее странички в Instagram не признали артистку, а некоторые даже перепутали с Аллой Пугачевой.
Российские каналы в ночь Нового года показывали масштабные звездные концерты. В Голубом огоньке выступила Кристина Орбакайте. Певица исполнила нашумевший хит своей матери Аллы Пугачевой «Позови меня с собой».
Знаменитость вышла на сцену в длинном пальто черного цвета, дополнила образ грубыми сапогами и распущенными волосами. На ее страничке появилось видео с подготовкой к выступлению. Все исполнители готовятся к началу, репетируя номера. В самом видеоролике отчетливо слышно песню Примадонны.

«Backstage со съемки», — так подписала пост звезда.

Фанаты были очень рады увидеть процесс съемок и репетиции артистов. Поклонники не узнали певицу и отметили ее сходство с Пугачевой. С возрастом артистка становится все большей копией мамы, – считают фанаты Орбакайте. Помимо внешнего сходства отметили похожий голос матери и дочери.



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