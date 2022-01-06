 

Ученые обнаружили связь между употреблением мяса и развитием деменции

06.01.2022, 9:22, Разное
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В ходе проведения исследования исследователи из Китая установили, что некоторая пища, употребляющаяся человеком повышает риск деменции на 44%. Болезнь прогрессирует – 10 000 000 каждый год. С работой можно ознакомиться в китайской газете Кэцзи жибао.
Английские исследователи Лидсского университета провели похожий эксперимент и пришли к таким же заключениям. Работа появилась в American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые взялись за анализ данных Британского биобанка. Участниками эксперимента стало около 500 000 человек 40-70 лет. Исследователи проследили связь между употреблением мяса и появлением деменции. Наблюдение началось в 2006 и закончилось в 2010 году.
В ходе изучения было обнаружено, что 2 896 страдают от деменции. Человек употребляет в пищу 25 г. переработанного мяса (вес кусочка бекона), и это риск развития деменции повышается на 44%.

Также исследователи указали, что люди, страдающие от деменции, в основном взрослые, живут в неподходящий условиях, имеют вредные привычки, не занимаются спортом и мало двигаются в целом. Болезнь появляется при генетической предрасположенности, но употребление переработанного мяса также может привести к развитию деменции. Исследователи Джанет Кейд и Лаура Дж. Харди заявили, что научный эксперимент является важным шагом к осознанию того, какое влияние оказывает питание на появление этой болезни.

Источник: inosmi.ru



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